Ayder Festivalinin 30. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Ayder Festivalinin 30. Yılı Kutlandı

Ayder Festivalinin 30. Yılı Kutlandı
27.06.2026 16:13
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Rize'deki Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali'nin 30'uncusu boğa güreşleriyle başladı.

Rize'de, Geleneksel Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali'nin 30'uncusu düzenlendi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nın Galerdüzü mevkisinde organize edilen festivalin ilk gününde, "ayak" ve "küçük orta" kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirildi.

Hareketli anlara sahne olan etkinliğin ilk gününde 18 boğa güreşti.

Hayvan sahiplerinin de heyecanlı anlar yaşadığı festivalde, bazı boğaların güreşmeden arenayı terk ettiği görüldü.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, AA muhabirine, bu yıl festivalin 30'uncusunu düzenlediklerini söyledi.

Festivalin bir asra dayanan gelenek olduğunu belirten Altun, "Geçmişten aldığımız bu geleneği bugün geleceğe taşıyoruz." dedi.

Boğa güreşlerine dört yıldır katılan Muhammet Demirkıran da atmosferin güzel olduğunu ve çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ayder Festivalinin 30. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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