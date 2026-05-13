Otizmli öğrencilerin eserleri büyük beğeni topladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerde otizmli öğrencilerin hazırladığı eserler sanatseverlerden tam not alırken, Engelsiz Buluşma ve fidan dikim etkinlikleri de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Engelliler Haftası kapsamında her yaştan vatandaşı birbirinden anlamlı etkinliklerle buluşturdu. Başkan Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan Otizm Destek Merkezleri'nin öğrencileri tarafından hazırlanan 'Bizde Varız' yıl sonu sergisi, Aydın Tekstil Park Sanat Galerisi'nde sanatseverler ile buluştu. Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı eserlerin yer aldığı sergi vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Serginin açılışına katılan aileler ve vatandaşlar, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları ilgiyle inceledi.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir diğer program ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Engelliler Korusu'nda gerçekleştirildi. 'Benim de Ağacım Var' etkinliğinde öğrenciler, aileleriyle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinlikte renkli görüntüler oluşurken, çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerden bir diğeri ise Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen Engelsiz Buluşma Etkinliği oldu. Engelli dernekleri ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Başkan Çerçioğlu, toplumun her kesiminden vatandaşa yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirterek "Aydınımızın dört bir yanında her yaştan vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Engelliler Haftası kapsamında kentimizin farklı noktalarında hemşehrilerimizi etkinliklerimiz ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyduk. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Etkinliklerden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar da Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN