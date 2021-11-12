Aydın'da okuma yazma öğrenen kadınlar azimleriyle örnek oluyor - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesindeki Halk Eğitim Merkezinde okuma yazma öğrenen çeşitli yaşlardan kadınlar, okuma hevesleri ve çalışkanlıklarıyla herkese örnek oluyor.

Halk Eğitim Merkezinde, "Okuma yazma bilmeyen kalmasın" sloganıyla her yaş grubuna yönelik okuma yazma kurslarına, 40'ı kadın 50 kişi katılıyor.

Kursa katılanlardan 67 yaşındaki Mübeher Günaydın, yürüme güçlüğü nedeniyle üç tekerli elektrikli bisikletle haftanın 3 günü kursa geliyor.

Mübeher Günaydın, yaptığı açıklamada, okuma yazma öğrendikten sonra ehliyet almak istediğini söyledi. Günaydın, okuma yazma bilmeyen herkesi kursa davet etti.

Kadınlardan Cevahir Yalçın, 7 çocuğunun üniversiteyi bitirmesine rağmen kendisinin okuma yazma bilmediğini belirterek, "Okuma yazma öğrenmeyi çok istedim. İnşallah bu eğitim sayesinde başaracağım. 7 çocuğumu okuttum, hepsi üniversite mezunu oldu. Bir ben okumadım. Eşim de çok destek oldu." diye konuştu.

Münevver Ergen de 70 yaşında olduğunu, çeşitli sebeplerden dolayı ilkokul birinci sınıfta okuldan ayrıldığını, çocuklarının da yönlendirmesiyle kursa geldiğin ifade etti.

Öğretmen Çiğdem Erdoğan Akbaba, öğrencilerinin oldukça azimli olduğunu vurguladı.

Akbaba, okuma yazma öğrenen ileri yaş grubu bireyleri özellikle televizyondaki alt yazıları okuyabilmenin çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.