Ayla Turan Retrospektifi İstanbul\'da

13.02.2026 10:06
İş Sanat Kibele Galerisi'nde Ayla Turan'ın 30 yıllık eserleri sergilendi, giriş ücretsiz.

İŞ Sanat Kibele Sanat Galerisi, heykeltıraş Ayla Turan'ın 30 yıllık sanat yolculuğunu yansıtan 50'den fazla eserini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, 11 Mayıs'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yılın ilk sergisinde heykeltıraş Ayla Turan'ın eserlerine ev sahipliği yapıyor. 'Ayla Turan Retrospektif' sergisi, İstanbul Levent'te bulunan galeride sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sanatçının yaklaşık 30 yıllık üretim sürecinden izler taşıyan sergide, mermer, bronz, tahta ve polyester gibi farklı malzemelerle üretilmiş toplam 56 eser yer alıyor. Retrospektif seçki, Ayla Turan'ın sanatsal yaklaşımını ve yıllar içindeki üretim çeşitliliğini bir arada sunuyor.

'Ayla Turan Retrospektif' sergisi, 11 Mayıs'a tarihine kadar İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde her gün 09.00- 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sergi kataloğu ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın kitabevleri ve internet sitesi, RHM Dükkan ile seçkin kitapçılardan temin edilebiliyor.

'SERGİDE AĞIRLIKLI OLARAK SON DÖNEM HEYKELLERİM BULUNUYOR'

Serginin açılışına ilişkin konuşan heykeltıraş Ayla Turan, "İş Bankası Retrospektif Heykel Sergisi için Kibele Sanat Galerisi'ndeyiz. Sergi 11 Mayıs'a kadar devam edecek. Hem kitabın hazırlanması hem de eserlerin koleksiyonerlerden yeniden bir araya getirilerek sergi düzeninin kurulması kısa zamanda tamamlandı. Bu süreçte güzel işler başardığımızı düşünüyorum. Sergi, retrospektif bir sergi olduğu için çocukluk dönemimden başlıyor. Çocukluk fotoğraflarımla birlikte geçmişten bugüne yaptığım çalışmalar yer alıyor. Okul döneminde ürettiğim işler de sergide ve kitapta detaylı biçimde anlatılıyor. Kitapta bu dönemlere ait çok sayıda veri bulunuyor. Yurt dışında yaptığım heykellerin fotoğrafları da yer alıyor. Örneğin büyük boyutlu taş çalışmalarımın fotoğraflarını ekledik. Sergide ağırlıklı olarak son dönem heykellerim bulunuyor" dedi.

'TOPLAMDA 56 ESER SERGİLENİYOR'

Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birçok kişi beni özellikle çocuk heykellerimle tanıyor. Sergide onlara da yer verdik. Bunun yanında, okul dönemimden itibaren yaptığım çalışmaları da izleyiciler görebilecek. Toplamda 56 eser sergileniyor. Fotoğraflarla birlikte eser sayısı daha da artıyor; ancak mekanda birebir görülebilecek 56 eser var. Ziyaretçilerin beni daha iyi tanıyabilmesi için çocukluktan bugüne uzanan üretim sürecimin tamamını göstermeyi istedim. Çalışma yöntemimi anlatan fotoğraflarla bu süreci belgeledik. Ayrıca daha önce çekilmiş bir belgesel de sergide yer alıyor. Bu belgeselde mermer çalışırkenki atölye ortamı ve üretim süreci izlenebiliyor. Sergide taş heykellerimin yanı sıra polyester ve ahşap heykeller de bulunuyor. Bu mekan için özel olarak yaptığım üç metrelik bir bronz heykel de sergilenen eserler arasında. Bence bu sergi, beni ilk kez tanıyacak olan ziyaretçiler için de oldukça ilginç bir karşılaşma olacak."

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, İstanbul, Kültür, Sanat, Son Dakika

