Ayrton Senna\'nın Hayatı Netflix\'te

Kültür Sanat

Motor sporları efsanesi Ayrton Senna'nın hayatını konu alan Netflix dizisi "Senna", İstanbul'da özel bir gösterimle tanıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak olan altı bölümlük dizi, düzenlenen etkinlikte sinema, spor ve medya dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Etkinlikte, motor sporları alanında başarılı isimler Cem Bölükbaşı, Burcu Burut Erenkul, Ayhancan Güven, Ali Türkkan ve Birkan Polat da yer aldı.

Dizi, Ayrton Senna'nın karting yıllarından başlayarak Formula Ford yarışlarına katılmak için İngiltere'ye taşınmasını, üç Formula, bir dünya şampiyonluğu kazanmasını ve San Marino Grand Prix'si sırasında yaşadığı trajik kazayı kapsayan hayat hikayesini anlatıyor. Brezilyalı oyuncu Gabriel Leone'un başrolünde olduğu yapımın dizi sorumluluğu koltuğunda Vicente Amorim oturuyor. Yönetmenlik ise Amorim ve Julia Rezende tarafından üstlenildi.

Ayrıca dizide, Senna'nın yaşamında önemli yeri olan Alain Prost (Matt Mella), Galvao Bueno (Gabriel Louchard), Xuxa (Pamela Tome), Alice Wegmann (Lilian, Senna'nın ilk eşi), Camila Mardila (Viviane Senna, kız kardeşi), Hugo Bonemer (Nelson Piquet) gibi karakterler yer alıyor.

Gullane yapım şirketi tarafından hazırlanan dizinin, Senna'nın ailesinin desteği ve mirasını yeni nesillere aktarmayı amaçlayan Senna Brands işbirliğiyle gerçekleştirildi.