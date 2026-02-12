Ayşe Kulin Kocatepe Sohbetleri'nde - Son Dakika
Kültür Sanat

Ayşe Kulin Kocatepe Sohbetleri'nde

12.02.2026 15:15
Yazar Ayşe Kulin, Ankara'da düzenlenen etkinlikte edebiyatseverlerle bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) düzenlenen "Kocatepe Sohbetleri"nin konuğu yazar Ayşe Kulin, edebiyat meraklıları ve okurlarıyla buluştu.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında edebiyat dünyasının usta isimlerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kocatepe Sohbetleri"nin bu haftaki konuğu, Türk edebiyatının sevilen kalemlerinden Ayşe Kulin oldu.

Ayşe Kulin, yazarlık serüvenini, edebiyatın hayatındaki yerini ve hafıza teması etrafında şekillenen eserlerini katılımcılarla paylaştı.

Söyleşide Kulin, okurlardan gelen soruları da yanıtladı.

Türk edebiyatına kazandırdığı eserlerle geniş bir okur kitlesine ulaşan Kulin, "Kocatepe Sohbetleri"nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kulin, şunları söyledi:

"Çok mutluyum, çünkü ben Ankara'da büyüdüm. Ankara, benim büyüdüğüm, ait olduğum şehir. Edebiyatı sevmelerini ısrarla rica ediyorum, çünkü edebiyat uzaklaşan bir yelkenli gibi hayatımızdan çıkmak üzere, her şey telefonlarımızda yer alıyor. Ama kitapların yeri bambaşka. Verdiği bilgi, duygu da bambaşka. Kitaplara sarılırlarsa edebiyat yaşamaya devam eder."

Etkinliğe, eski Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

