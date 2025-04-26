Ayvalık\'ta Temsili Gazilik Unvanı Verildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği İlçe Temsilciliği'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı edeniyle bir öğrenciye temsili gazilik unvanı verilerek, dernek başkanlığı makamı devredildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık İlçe Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu'nun dernek binasında Ayvalık 15 Eylül Ortaokulu Müdürü Mehmet Fegendemir ve okulun 7. sınıf öğrencilerini konuk etti.

Dernek Temsilciliğinde gazi kalpağını giyip, başkanlık koltuğuna oturan 7. sınıf öğrencisi Burhan Gazi Gençer, daha önce gaziler hakkında fazla bir bilgisinin olmadığını ancak dernekteki gazilerle tanışınca bu konuda bilgilendiğini söyledi.

Daha sonra öğrenciler ve gaziler fotoğrafı çektirdi.