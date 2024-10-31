Ayvalık'ta Türk Sanat Müziği Gecesi Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayvalık'ta Türk Sanat Müziği Gecesi Büyük İlgi Gördü

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri, TRT sanatçısı Şef Selim Gönüldaş yönetiminde unutulmaz anlara sahne oldu. Konserde koro üyeleri, Türk Sanat Müziği'nin güzel eserlerini seslendirirken, izleyiciler büyük bir coşkuyla performansları alkışladı. Gecede ayrıca Türk Halk Müziği örnekleri de yer aldı.

31.10.2024 10:16  Güncelleme: 10:28
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Ayvalık'ta Türk Sanat Müziği gecesi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Mesut Duran Müzik Derneği tarafından düzenlenen konser büyük ilgi gördü. Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, TRT sanatçısı Şef Selim Gönüldaş'ın yönetiminde Türk Sanat Müziği tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Dernek Başkanı Funda Öztolan'ın sunuculuğunu yaptığı gecede, koro üyeleri solo ve korist olarak Türk Sanat Müziği'nin birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Konseri izlemeye gelen yüzlerce TSM sever, performansları büyük bir beğeniyle dinleyerek, sanatçıları ayakta alkışladı.

Konserde emekli bir öğretmenin izleyicilere Andımız'ı okutması geceye adet damgasını vurdu.

Konserin ikinci bölümünde ise Türk Halk Müziği'nden de örnekler seslendirildi. Dernek Başkanı Funda Öztolan'ın, icra edilmesi en zor eserleri büyük bir ustalıkla yorumlaması izleyicilerden tam not aldı.

Konserin 19. Ayvalık Uluslar arası Zeytin Hasat Festivali'ne denk gelmesi sebebiyle, sanatçılar tarafından yeni hasat sezonunun zeytin üreticisi için bereketli olması temenni edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ayvalık'ta Türk Sanat Müziği Gecesi Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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