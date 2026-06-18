Ayvalık Türk Halk Müziği Anadolu\'dan Sesler Korosu kulakların pasını sildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren Ayvalık Türk Halk Müziği Anadolu'dan Sesler Korosu, "Türkülerle İlimiz ve Yöremiz" adlı konserinde Balıkesir ve Ege Bölgesi'nin sevilen türkülerini seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şef Namık Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdüren koro, Ayvalık Belediyesi'ne ait Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Yüzlerce türkü severin ilgi gösterdiği konserde Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Muğla, Çanakkale ve Kıbrıs yörelerine ait eserler başarıyla icra edildi.

"Bir dolu türkü söylemek değil, türküleri doğru söylemek" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren koronun konserinde; "Yazın Çiçeği", "İki Keklik", "Acı Biberim Acı", "Çemberimde Güloya", "Devrent Deresine Duman Bürüdü", "Ayna Çaktım Yüzüne", "Eklemedir Koca Konak", "Deniz Üstü Köpürür", "Çayıra Serdim Postu", "Kırmızı Buğday", "Balıkesir Yolunda", "Cemilemin Gezdiği Dağlar Meşeli", "Mendili Oyaladım", "Edremit'in Gelini", "Balıkesir İçinde Körük", "Faytona Bindim", "Duvar Üstünde Durdum" ve "Arabanın İspiti" adlı türküler salonu dolduran vatandaşlarla birlikte seslendirildi.

Sazlarda Murat Güler, Samiha Çarkçı, Ertan Toprakhisar, Hüseyin Yalçın ve Cavit Sarıbey'in yer aldığı konserde; Levent Öz ud, Hakkı Okur ney, Mehmet Güray kajon ve Sevinç Arslan ise bendir ile eserlere eşlik etti.

Şef Namık Arslan memnun

Konser sonunda konuşan Müzik Öğretmeni ve Koro Şefi Namık Arslan, türkülerin kültürel mirasın en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Atalarımızdan emanet kalan türkülerimizi özünü bozmadan gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Hedefimiz her zaman söylediğimiz gibi bir dolu türkü söylemek değil, türküleri doğru söylemektir. Bu akşam bu salona sadece türküler getirmedik; bu toprakların kalbini, sevdasını, hüznünü ve neşesini getirdik. Konser sonunda aldığımız yoğun alkışlar da bunu başardığımızın göstergesidir. Bu başarımızı kısa süre önce kaybettiğimiz arkadaşımız Fatoş'umuza armağan ediyoruz" dedi. - BALIKESİR