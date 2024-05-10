Cazın prensesi Aziza Mustafa Zadeh ve oğlu Ramız Han İzmir'de 2 piyanoyla sahne aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cazın prensesi Aziza Mustafa Zadeh ve oğlu Ramız Han İzmir'de 2 piyanoyla sahne aldı

Cazın prensesi Aziza Mustafa Zadeh ve oğlu Ramız Han İzmir\'de 2 piyanoyla sahne aldı

Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, oğlu Ramız Han ile İzmir'de aynı anda 2 piyanoyla ilk kez sahne aldı. Anne ve oğul, ilk defa 2 piyanoyla gösteri sunarken, salonu dolduran çok sayıda vatandaş unutulmaz bir akşam yaşadı. Zadeh, konser öncesi müziğiyle insanlara doğru ve güzel bir mesaj vermek istediğini belirtti.

10.05.2024 22:03
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"Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, oğlu Ramız Han ile İzmir'de aynı anda 2 piyanoyla ilk kez sahne aldı.

Dünya çapında tanınan caz piyanisti Aziza Mustafa Zadeh ve oğlu Ramız Han, İzmir Konak AKM Sahnesi'nde sanatseverlerle bir araya geldi.

Anne ve oğul, ilk defa 2 piyanoyla gösteri sunarken, salonu dolduran çok sayıda vatandaş unutulmaz bir akşam yaşadı.

"İkimizin aynı anda piyano çalması onun hayaliydi"

Zadeh, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğiyle insanlara doğru ve güzel bir mesaj vermek istediğini, her konser öncesi de heyecanlandığını söyledi.

Babasının da müzisyen olduğunu anımsatan Zadeh, "Küçükken babamla birlikte konser vermek benim için bir hayaldi, rüyaydı. Bunu yaşamak istiyordum her zaman. Ne yazık ki bunu babam hayattayken yaşayamadım. Şimdi cennetten bize bakıp hayal ettiğimiz birlikteliği oğlumla sahnede yaşarken o da çok mutlu oluyordur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Zadeh, çocuğunu dünyaya getirdikten sonra ilk konserini de İzmir'de verdiğini ve bebeğiyle sahneye hazırlandığını anımsattı.

İzmir'de çocuğuyla sahnede olmanın kendisini heyecanlandırdığını aktaran Zadeh, "Bu çok güzel bir duygu. Babam hayattayken o piyano çalıyordu ben sahnede şarkı söylüyordum ama ikimizin aynı anda piyano çalması onun hayaliydi. Onun hayalini şimdi ben oğlumla gerçekleştiriyorum." diye konuştu.

Ünlü caz piyanisti Zadeh

Kendi adını taşıyan ilk albümünü 1991'de yayımlayan Zadeh, 1993'te "Always" adlı ikinci albümünü çıkardı. Bir yıl sonra, Phono Akademi Ödülü, Echo Müzik Ödülü ve Washington'da düzenlenen Thelonious Monk Piyano Yarışması'nda birincilik ödüllerini kazanan Zadeh, müzik eleştirmenleri tarafından kusursuz olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Cazın prensesi Aziza Mustafa Zadeh ve oğlu Ramız Han İzmir'de 2 piyanoyla sahne aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cazın prensesi Aziza Mustafa Zadeh ve oğlu Ramız Han İzmir'de 2 piyanoyla sahne aldı - Son Dakika
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