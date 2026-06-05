Alaşehir\'de Bağarası Ezgileri Konseri Coşkusu

Manisa'nın Alaşehir ilçesi türkü dolu geceye sahne oldu. Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen "Bağarası Ezgileri" Türk Halk Müziği konserinde vatandaşlar eserlere hep bir ağızdan eşlik ederken, halk oyunları ve zeybek gösterileri geceye renk kattı.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Latif Akgün ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik Öğretmeni Erkan Acar'ın şefliğinde sahne alan koro, solo ve koro halinde toplam 18 eser seslendirdi.

Sunuculuğunu Ceren Mat'ın yaptığı gecede, Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Öğretmeni Emine Sert ve ekibinin gösterileri ile Sezai Horasan'ın sergilediği Koca Arap Zeybeği büyük beğeni topladı. Minik sanatçı Emin Acar'ın bağlaması eşliğinde seslendirdiği 'Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere' türküsü ise izleyenlerden uzun süre alkış aldı. Salonu dolduran vatandaşlar türkülere eşlik ederek gece boyunca coşkuya ortak oldu.

Konser sonunda konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Aktaş, türkülerin yüzyıllar boyunca halkın duygularını taşıyan önemli kültür hazineleri olduğunu belirterek, "Bir türkü kırk bin yıl su altında kalıp arınmış bir çakıl taşı gibidir. Büyük halk kitleleri türkülerini yüzyıllar ötesinden alıp işleyerek günümüze getirmiştir. Türküyü her insan söyler, her insan söylerken de türküyü kendince bir kere daha oluşturur. Türkü insanlığın kanında olan, insanoğlunun kanıyla oluşturulan bir sanat eseridir. Yüzyıllar boyunca yıkanıp gelen türkülere insanlar kişiliklerini katıp ona yeni bir biçim verirler. Bölgeler, iklimler, şartlar ve büyük ustalar türküyü kendi kişiliklerine uydururlar. Bu da türkünün zenginleşmesidir. Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu olarak sizleri 'Bağarası Ezgileri' temalı özel konserimizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Anadolu'nun bereketli toprakları, Ege'nin, Karadeniz'in, Güneydoğu'nun en güzel türkülerinin doğduğu, allı gelinlerin testilerini doldurduğu, sevgilerin dağları aştığı, hasretin ve coşkunun iç içe geçtiği kadim bir coğrafya. Bu akşam repertuvarımızın merkezine Bağarası'nın yanık, coşkulu ve unutulmaz türkülerini yerleştiriyoruz. Anadolu'nun en derin duygularını Emirdağ'dan, Aydın'dan, Ege'nin köylerinden ve Karadeniz'in yaylalarından süzülen nağmelerle sizlere ulaştırmaya çalıştık. Bir yıl boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Latif Akgün ise koronun büyük emekle hazırlandığını ifade ederek, "Bir eğitim yılı boyunca haftada bir gün koroya gelen üyelerimiz, eşlerinden, çocuklarından ve ailelerinden zaman ayırarak bugünlere hazırlandı. Bize muhteşem bir gece yaşattılar. Bu etkinlik Alaşehir adına önemli bir sosyal ve kültürel faaliyet oldu. Koronun hazırlanmasında emeği geçen başta Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Orhan Aktaş olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bu koronun gelecek yıllarda da devam etmesini, hatta yılda iki kez konser vermesini istiyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Latif Akgün tarafından Koro Şefi Erkan Acar'a çiçek takdim edildi. - MANİSA