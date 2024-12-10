Bağcılar'da 'Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor 2' Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bağcılar'da 'Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor 2' Etkinliği Gerçekleşti

Bağcılar\'da \'Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor 2\' Etkinliği Gerçekleşti

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 'Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor 2' etkinliğinde engelliler ve kuaförler bir araya geldi. Yarışmada Samet Salgın birinci, Baran Savaş ikinci ve Yusuf Duman üçüncü oldu. Etkinlik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle gerçekleştirildi.

10.12.2024 15:37  Güncelleme: 15:42
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BAĞCILAR Belediyesi'nin düzenlediği 'Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor 2' etkinliğinde dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kuaförler, Feyzullah Kıyıklı Engelliler Sarayı'nda engelliler ile buluştu. 4'üncü Engelsiz Dünya Dostu Festivali kapsamında gerçekleşen programda, kuaförler engelliler için serbest stil saç kesimi ve tasarımı kategorilerinde yarıştı. Engelliler Sarayı'ndaki 60 kursiyer ise kuaförlere eşlik etti.

Bağcılar Belediyesi'nin geçen yıl ilkini düzenlediği 'Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor' etkinliğinin 2'ncisi bu sene gerçekleşti. 4'üncü Engelsiz Dünya Dostu Festivali kapsamında her biri farklı kategoride dereceye sahip 80 kuaför, serbest stil saç kesimi ve tasarımı kategorilerinde yarıştı. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, çok sayıda berber, kuaför, kursiyer, engelli ve aileleri katıldı.

Yarışmanın sonucunda Samet Salgın birinci olurken, Baran Savaş ikinci, Yusuf Duman ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödüller Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından takdim edildi. Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz ise Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e plaket verdi.

'15 BİNİN ÜZERİNDE ENGELLİ BİREYİMİZ DESTEK ALDI'

Etkinliğe dair bilgiler paylaşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bu sene gerçekleştirdiğimiz programlarımız içerisinde yer alıyor. 'Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor 2' projesi, 70 yurt içinden 10 yurt dışından olmak üzere toplam 80 kuaförün geldiği, 60'a yakın engelli arkadaşımızında onlara yardımcı olduğu bir etkinliktir. Türkiye'deki engelli bireylerimizin yaşamsal haklarının ve statülerinin çok daha iyi noktalara gelebilmesi adına AKP hükümeti döneminde 2005 yılında önemli bir yasal düzenleme yapılmıştı. Bağcılar Belediyesi olarak ise 1990'lı yıllarda başlayan Başak Rehabilitasyon Merkezi'ndeki engelli birey çalışmaları, bugün içinde bulunduğumuz Feyzullah Kıyıklı Engelliler Sarayı haline geldi. Dev bir saray içerisinde, büyük bir alanda 40'ın üzerinde atölyede 2 bine yakın engelli bireyimizin eğitim aldığı bir boyuta ulaştı. Bugüne kadar da Bağcılar Belediyesi'nden 15 binin üzerinde engelli bireyimiz destek almış durumdadır. Yurt dışındaki üniversitelerin dahi akademik çalışmalarına konu olan bir merkezdeyiz. Burada yapılan çalışmalar özellikle ülkemize de ilham kaynağı olmuştur. Bu sene Engelsiz Türkiye yarışmasında yerel yönetimler düzeyinde yapılan çalışmalarla örnek gösterilen belediye olarak bizzat Cumhurbaşkanımızdan ödül alma imkanımız da oldu. İnşallah ülkemizde öncü bireyler olarak yerlerini alacaklar. Bu açıdan böyle programları çok anlamlı buluyorum. Bugün bizi yalnız bırakmayan berberler ve kuaförlere şükranlarımızı da iletmek istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bağcılar'da 'Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor 2' Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika

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