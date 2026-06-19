Bağcılar'da Yeni Kültür Merkezi İncelemesi - Son Dakika
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Bağcılar'da Yeni Kültür Merkezi İncelemesi

19.06.2026 14:14
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Karadağlı, Alev Alatlı Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nı ziyaret etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Bağcılar'da yapımı devam eden Alev Alatlı Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nda incelemede bulundu.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Karadağlı, ilçedeki kültür çalışmalarını görmek için ilçeye ziyarette bulundu. Karadağ'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da eşlik etti.

Bağcılar Belediyesini ziyaret eden Karadağlı, bina girişindeki Nurullah Genç Kütüphanesi ve Etüt Merkezi ile Çocuk Kütüphanesi'ni gezdi.

Daha sonra Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi'ne geçen Karadağlı ve beraberindekiler, bir süre sohbet ettiği öğrencilerin müzik dinletisini dinledi.

Yapımı devam eden Alev Alatlı Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nda incelemede bulunan Karadağlı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kütüphanenin modern ve kullanışlı olmasını çok beğendiğini ifade eden Karadağlı, tiyatro salonunda ise döner sahneden tavan yüksekliğine, ses ve ışık sistemine kadar her detayı inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadağlı, Bağcılar'a tiyatro adına her türlü desteği vereceklerini belirterek, "Biz burayı hiç boş bırakmayız. 1 Ekim'de sezon açılışında burada sahnelenmesi için güzel bir oyun ayarlayacağız. Ayrıca workshoplar da yapmak lazım. Oyuncu arkadaşları yönlendiririz." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı olduğu dönemde Alev Alatlı Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nın temelini atan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir de gelinen aşamadan çok memnun olduğunu söyledi.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ise ilçeyi geleceğe taşımak adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Eğitim ve kültür alanında önemli çalışmalarımız var. Görevde olduğum sürede 4 kütüphaneyi hizmete sunduk. Alev Alatlı Şehir Kütüphanesi ve Tiyatrosu'nu da yakında açacağız. Bunun yanında 6 kütüphanenin de planını yaptık. Hedefimiz 18 kütüphane. İlçemizi kütüphanelerle donatacağız." diye konuştu.

Alev Alatlı Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nın teknik ve fiziki özellikleri

Bağcılar Meydanı'na yakın bir noktada 7 kattan oluşan bina, modern ve estetik bir görüntüye sahip olacak. 9 bin 407 metrekare alana inşa edilen yapının 6 bin 314 metrekarelik kapalı alanı kütüphane, 3 bin 093 metrekarelik kapalı alanı ise tiyatro salonu olarak kullanılacak.

Çocuklar, gençler, yetişkinler ve engelliler için ayrı çalışma alanları olacak mekan, aynı zamanda içerisinde yer alacak Bilgi Evi ile öğrencilerin eğitim yuvası haline gelecek.

Toplamda 200 bine yakın kitap kapasitesine sahip kütüphanenin ise önemli bir ihtiyacı karşılaması hedefleniyor.

Tesisin içinde 326 kişilik tiyatro salonu, 60 kişilik konferans salonu, cep sineması, sanat galerisi, multimedya bölümü, arşivler, toplantı salonları, atölyeler, etüt salonları, sergi alanları ve sosyal alanlar bulunuyor.

Binanın dışında ise geniş bir yeşil alan planlandı. 1920 metrekarelik yeşil alanın içinde toplam 3 bin 132 ağaç, çalı grubu ve çiçek yer alacak. Ayrıca, aynı yere 120 kişilik amfi, kitap satış dükkanı, satranç alanı ve sanatçı bankları da yerleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bağcılar'da Yeni Kültür Merkezi İncelemesi - Son Dakika

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