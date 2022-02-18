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Baharın müjdecisi cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek - Son Dakika

Baharın müjdecisi cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek

18.02.2022 09:28
Baharın müjdecisi cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek

Halk kültüründe "baharın habercisi" kabul edilen cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

Halk kültüründe "baharın habercisi" kabul edilen cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

Havaların ısınmasını temsil eden ve bahar bayramı nevruzun da yaklaştığının göstergesi olan cemre ilk 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Baharın müjdecisi cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek - Son Dakika


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