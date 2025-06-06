Bakan Bak'tan Kurban Bayramı Kutlaması

Bakan Bak'tan Kurban Bayramı paylaşımı

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kurban Bayramı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nı kutladığı bir paylaşımda bulundu. Bakan Bak paylaşımında, "'Kurban Bayramımız mübarek olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" ifadelerine yer verdi.