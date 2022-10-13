Bakan Ersoy, Ankaralı seymenlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Ankaralı seymenlerle bir araya geldi

13.10.2022 13:25

Bakan Ersoy, Ankaralı seymenlerle bir araya geldi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıldönümü çerçevesinde düzenlenen seymen gösterilerine katıldı.

Bakan Ersoy, Ankaralı seymenlerle bir araya geldi

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıldönümü çerçevesinde düzenlenen seymen gösterilerine katıldı.

Kurtuluş mücadelesinin karargahı olan Ankara'nın Başkent oluşunun 99. yıl dönümünde kentin pek çok noktasında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da Cumhuriyet Müzesi olarak anılan II. Meclis'te düzenlenen 'Seymen Alayı' etkinliğine katıldı. Etkinlikte seymen gösterisini izleyen Ersoy, gösteriyi düzenleyen sanatçılarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Etkinliğe Ersoy'un yanı Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı katıldı.

Yediden yetmişe her yaştan sanatçının bulunduğu ve Cumhuriyet Caddesi boyunca uzanan 'Seymen Alayı' gösterisi ile başlayan etkinlik, Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı'nın düzenlediği marş dinletisi ile son buldu.

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Kaynak: İHA

Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy, Ankaralı seymenlerle bir araya geldi - Son Dakika

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