Bakan Ersoy\'dan Nevruz Bayramı Mesajı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı'na ilişkin tebrik mesajı paylaştı.

Bakan Ersoy, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Nevruz'un getirdiği bahar ikliminin, birlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini temenni ediyorum. Kültürümüzün ortak hafızasında önemli bir yere sahip olan bu anlamlı günün; toplumsal bağlarımızı pekiştirmesini, ülkemize huzur ve esenlik, insanlığa barış getirmesini diliyorum. Nevruz Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.