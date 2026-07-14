Gaziantep’e Dijital Sanat Müzesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Dijital Sanat Müzesi'nin açılışına katıldı.

Bir dizi program ve açılışa katılmak üzere Gaziantep'te bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gaziantep Dijital Sanat Müzesi'nin açılış programına katıldı.

"Ortak çalışmalarda en başarılı sonuç aldığımız illerden biri Gaziantep"

Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, "Öncelikli olarak yurt dışına kaçırılan önemli bir kültür varlığımız bir parçasını da ülkemize geri getirmenin mutluluğunu hep beraber yaşadık sabah. Şimdi de Dijital Müze'nin açılışında burada buluşuyoruz. Tabii kültür varlıklarımıza sahip çıkmak asli görevimiz ama kültür varlıklarımızı ziyaretçilere en iyi şekilde anlatıp bunları gelecek nesillerle oluşturmak, en fazla kişinin erişimine ulaşacak şekilde lanse etmekte önemli bir görevlerimiz arasında yer alıyor. Burada teknolojiyi, dijitali çağın gereklerini son teknolojileri kullanmak da çok çok önemli. Bu açıdan özellikle belediye başkanımızı tebrik ediyoruz. Çağı, teknolojiyi şehir olarak yakalamak için her daim elinden geleni yapıyor. Ortak çalışmalarda en başarılı sonuç aldığımız illerden biri Gaziantep. Bu da bizi motive ediyor açıkçası yeni çalışmaların içerisinde. Diğer şehirlerimiz de örnek olması nedeniyle hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Ersoy, açılış töreninin ardından müzedeki dijital sanat eserlerini inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. - GAZİANTEP