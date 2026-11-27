Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Arkeoloji Müzesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Ersoy, Hatay'daki temaslarına Arkeoloji Müzesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek başladı. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Ersoy, 20 vakıf eserinin açılışı için Kırıkhan ilçesine geçti.

Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve geçmişine ışık tutan tarihi yapıları bünyesinde barındıran kentin Hatay Arkeoloji Müzesi, asrın felaketinde hasar almış ve kullanılamaz hale gelmişti. Müzenin bünyesindeki 37 bin eser kentteki depolarda koruma altına alınmış, Hatay Arkeoloji Müzesi'nin güçlendirilmesi ve yenilenmesi için çalışmalara başlanmıştı.