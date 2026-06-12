Bakan Ersoy, İtalyan mevkidaşı Giuli ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Ersoy, İtalyan mevkidaşı Giuli ile görüştü

Bakan Ersoy, İtalyan mevkidaşı Giuli ile görüştü
12.06.2026 10:32  Güncelleme: 10:40
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma'da İtalya Kültür Bakanı ile görüştü, Kolezyum'da Troya ve Roma sergisinin açılışını yaptı. İtalyan Bakan, 'Türkiye küresel bir referans noktasıdır' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma temasları kapsamında İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile bir araya geldi, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti ve Kolezyum Arkeoloji Parkı'nda açılan "Troya ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri" sergisinin açılışını gerçekleştirdi. İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolüne dikkat çekerek "Türkiye bugün küresel bir referans noktasıdır" dedi.

Bakan Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'da temaslarını sürdürüyor. Ersoy, gerçekleştirdiği temaslar kapsamında İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki kültürel iş birlikleri, ortak sergiler, kültürel diplomasi çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Türkiye ile İtalya arasında son yıllarda güçlenen kültürel ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İkili görüşmenin ardından Bakan Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Kolezyum Arkeoloji Parkı'nda düzenlenen "Troya ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Programa Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşet Çıldık ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de katıldı.

"Türkiye bir referans noktasıdır"

Açılışta konuşan İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli serginin Akdeniz'in en önemli kültürleri arasındaki binlerce yıllık bağı ortaya koyduğunu belirterek, Troya ile Roma arasındaki ilişkinin yalnızca geçmişe ait olmadığını söyledi. Aeneas anlatısının İtalya ile Türkiye'nin, Roma ile Anadolu'nun tarihlerini yeniden bir araya getirdiğini ifade eden Giuli, bu ilişkinin günümüzde de canlılığını koruduğunu vurguladı. Giuli konuşmasında Türkiye'nin uluslararası alandaki rolüne de dikkat çekerek, "Türkiye bugün her zamankinden daha fazla, uluslararası sahnede istikrar sağlayıcı bir unsur olarak öne çıkabilme, diyalog kurabilme ve bunu tüm dünyayla paylaşabilme konusundaki büyük kapasitesi sayesinde küresel bir referans noktasıdır" ifadelerini kullandı.

"Troya ve Roma sergisi, İtalya ile Türkiye arasında son yıllarda daha da güçlenen kültürel diyaloğun somut bir sonucudur"

Bakan Ersoy ise insanlık tarihinin en görkemli yapılarından biri olan Kolezyum'un bir kez daha Türk-İtalyan kültürel iş birliğine ev sahipliği yaptığını belirterek, Anadolu'nun eşsiz kültür mirasının Roma'nın kalbinde dünya ile buluştuğunu söyledi.

Troya'nın yalnızca Anadolu'nun değil, Avrupa kültürel hafızasının da kurucu anlatılarından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, serginin iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti. Ersoy, "Bugün açılışını yaptığımız Troya ve Roma sergisi, İtalya ile Türkiye arasında son yıllarda daha da güçlenen kültürel diyaloğun somut bir sonucudur. Aynı zamanda daha fazlası için birlikte samimiyetle atılmış güçlü bir kültürel diplomasi adımıdır" dedi.

Bakan Ersoy ayrıca, İtalya Kültür Bakanlığının eylül ayında açacağı "The Business of the Roman Empire" sergisine ve Prada Vakfının kasım ayında açacağı "Global Antiquity: Cultural Interactions in the Afro-Eurasian Space" sergisine Türkiye olarak eser desteği sağlanacağını açıkladı.

Bakan Ersoy'dan Yunus Emre Enstitüsü'ne ziyaret

Bakan Ersoy Roma temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret ederek merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Türk kültürünün, sanatının ve dilinin uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaları inceleyen Ersoy, enstitüde gerçekleştirilen sulu boya sergisini gezdi.

Türkiye'den sergilere destek

Türkiye'deki 19 müzenin koleksiyonlarından seçilen eserleri bir araya getiren sergi, Troya ile Roma arasındaki tarihi ve kültürel bağları mitoloji, arkeoloji ve kültürel miras perspektifiyle ziyaretçilere sunuyor.

Sergi, Akdeniz'in ortak hafızasını ve medeniyet mirasını uluslararası ziyaretçilerle buluşturacak. - ROMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy, İtalyan mevkidaşı Giuli ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Birsen Kuru Birsen Kuru:
    Sonunda da aynı yerde kalacağız, konuşmalar hoş ama işler değişmiyor hiç. 0 0 Yanıtla
  • Aykut İlter Aykut İlter:
    iyi güzel da noldu sonunda. İtalya'nın söyledikleri ne işe yarayacak. Yaşlı insanlar böyle etkinliklere gidebiliyo mu zaten. 0 0 Yanıtla
  • Gülay K Gülay K:
    eskiden böyle şeyler yapılmazdı hani vallahi zamanımızda kültür diye birşey vardı şimdi her şey değişti değil mi ama yine de güzel olmuş bu serginin 0 0 Yanıtla
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