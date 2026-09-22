Bakan Ersoy ve mevkidaşı Süleymani, kültür-turizm iş birliğini görüşüp sergiyi gezdi - Son Dakika
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Bakan Ersoy ve mevkidaşı Süleymani, kültür-turizm iş birliğini görüşüp sergiyi gezdi

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Bakan Ersoy ve mevkidaşı Süleymani, kültür-turizm iş birliğini görüşüp sergiyi gezdi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani ile Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi'nde kültür ve turizm iş birliğini görüştü. İkili, ardından Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki 'Paranın Yolculuğu' sergisini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani ile Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi'nde bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında kültür ve turizm alanındaki ilişkiler ile gelecek dönemde geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Sedat Süleymani'yi Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi'nde ağırladı. Süleymani'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Ersoy, ziyaretin Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki kültür ve turizm ilişkilerinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti. İki ülke halkları arasında yüzyıllara dayanan tarihi, kültürel ve insani bağların bulunduğunu ifade eden Ersoy, bu ortak geçmişin geleceğe yönelik iş birliği için güçlü bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Görüşmede Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında kültür ve turizm alanında gelecekte hayata geçirilebilecek iş birlikleri değerlendirildi. Bakan Ersoy, Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile kültür ve turizm alanındaki iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirterek kurumlar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesini önemsediklerini ifade etti.

"Paranın Yolculuğu" sergisini birlikte gezdiler

Bakan Ersoy ve Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani, görüşmenin ardından Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Marka Şehir Ankara Derneğince Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluşturulan 'Paranın Yolculuğu' sergisini ziyaret etti.

Makedonya topraklarındaki Osmanlı kültürel mirasını para, mimari ve şehircilik tarihi üzerinden ele alan sergide, Üsküp ve Kratova darphanelerinde basılan akçelerin yanı sıra Osmanlı dönemine ait sikke ve seramik eserler yer alıyor.

Kaynak: İHA
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