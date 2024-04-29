Bakan Göktaş, Hande Fırat'ın Devriamber sergisini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bakan Göktaş, Hande Fırat'ın Devriamber sergisini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sunucu ve gazeteci Hande Fırat'ın uzun süreli çalışmalarını içeren Devriamber sergisini ziyaret etti. Serginin kız çocukları ve kadınlar için büyük önem taşıdığını belirten Bakan Göktaş, serginin hikayesinin ilginç ve derin olduğunu ve kız çocuklarının aktifleşmesi için önemli çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

29.04.2024 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, Hande Fırat'ın Devriamber sergisini ziyaret etti

ANKARA - ANKARA Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hande Fırat'ın Devriamber Sergisini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sunucu ve gazeteci Hande Fırat'ın uzun süreli çalışmalarını içeren Devriamber sergisini ziyaret etti. İkinci Mecliste sergilenen Devriamber Sergisi'ni ziyaret eden Göktaş serginin kız çocukları ve kadınlar için büyük önem taşıdığını söyledi.

"Buranın da hikayesi aslında çok ilginç, çok derin"

Hande Fırat'a sergi için teşekkür eden Bakan Göktaş, "Bugün ekranlardan tanıdığımız ve başarılı gazetecilik hayatıyla tanıdığımız Hande Fırat'ın aslında bir diğer yönü olan sanatçılığıyla ilgili çok güzel bir sergiye geldik. Devriamber Sergisi Hande Fırat'ın kendi yaşam hikayesini aktardığı ama aynı zamanda pek çok kız çocuğuna da ilham olabilecek bir sergi burası. Aile bağları köklü bağlar bunları da ele alan bir sergi. Aynı zamanda ebeveyn kaybı yaşamış kız çocuklarının ve kadınların kendi hikayesini ele alıyor. Bu tabi ki hande hanımın hayatının bir parçası. Bazen sanat sergisi ziyaret ettiğinizde bazı sanat eserlerinde insanların hikayesi vardır. Buranın da hikayesi aslında çok ilginç, çok derin. Aynı zamanda çok etkileyici ve belirleyici. Burada ebeveyn kaybı yaşamış kız çocukları ve kadınların çınarlarını kaybedip kendileri de bir çınar olan kadınları ve çocukları anlatıyor. Burada çok güçlü mesajlar var biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kız çocuklarımızın hayatın her alanında aktifleşmesi ve rol alması için çok önemli çalışmalara el atıyoruz. Bu minvalde de aslında bu sergi bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Hande Fırat, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Göktaş, Hande Fırat'ın Devriamber sergisini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:37 Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:45 Gazze Şeridi’nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı Gazze Şeridi'nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
00:27 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
00:09 Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray’ı yenmemiz gerekiyor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor
23:43 Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı’yı teknik direktörlük görevine getirdi Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 00:56:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, Hande Fırat'ın Devriamber sergisini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement