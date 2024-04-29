Kültür Sanat

Bakan Göktaş, Hande Fırat'ın Devriamber sergisini ziyaret etti

ANKARA - ANKARA Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hande Fırat'ın Devriamber Sergisini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sunucu ve gazeteci Hande Fırat'ın uzun süreli çalışmalarını içeren Devriamber sergisini ziyaret etti. İkinci Mecliste sergilenen Devriamber Sergisi'ni ziyaret eden Göktaş serginin kız çocukları ve kadınlar için büyük önem taşıdığını söyledi.

"Buranın da hikayesi aslında çok ilginç, çok derin"

Hande Fırat'a sergi için teşekkür eden Bakan Göktaş, "Bugün ekranlardan tanıdığımız ve başarılı gazetecilik hayatıyla tanıdığımız Hande Fırat'ın aslında bir diğer yönü olan sanatçılığıyla ilgili çok güzel bir sergiye geldik. Devriamber Sergisi Hande Fırat'ın kendi yaşam hikayesini aktardığı ama aynı zamanda pek çok kız çocuğuna da ilham olabilecek bir sergi burası. Aile bağları köklü bağlar bunları da ele alan bir sergi. Aynı zamanda ebeveyn kaybı yaşamış kız çocuklarının ve kadınların kendi hikayesini ele alıyor. Bu tabi ki hande hanımın hayatının bir parçası. Bazen sanat sergisi ziyaret ettiğinizde bazı sanat eserlerinde insanların hikayesi vardır. Buranın da hikayesi aslında çok ilginç, çok derin. Aynı zamanda çok etkileyici ve belirleyici. Burada ebeveyn kaybı yaşamış kız çocukları ve kadınların çınarlarını kaybedip kendileri de bir çınar olan kadınları ve çocukları anlatıyor. Burada çok güçlü mesajlar var biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kız çocuklarımızın hayatın her alanında aktifleşmesi ve rol alması için çok önemli çalışmalara el atıyoruz. Bu minvalde de aslında bu sergi bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.