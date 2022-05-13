Bakan Varank pilav kazanı karıştırdı, Bakan Dönmez pilav dağıttı - Son Dakika
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Bakan Varank pilav kazanı karıştırdı, Bakan Dönmez pilav dağıttı

13.05.2022 16:18
Bakan Varank pilav kazanı karıştırdı, Bakan Dönmez pilav dağıttı

Bakan Varank pilav kazanı karıştırdı, Bakan Dönmez pilav dağıttı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir takım ziyaretler için geldikleri Bilecik'te kazan karıştırıp vatandaşlara birlikte pilav dağıttılar.

Bakan Varank pilav kazanı karıştırdı, Bakan Dönmez pilav dağıttı

BİLECİK - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir takım ziyaretler için geldikleri Bilecik'te kazan karıştırıp vatandaşlara birlikte pilav dağıttılar.

İkili Bilecik ziyaretlerinde ilk olarak Bozüyük AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaret etti. Ardından ilçede Eczacıbaşı topluluğunun en büyük iş alanını oluşturan yapı ürünleri sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye'nin karo sektöründe ihracat şampiyonu Vitra Karo A.Ş.'nin tamamlanan yeni tesisi düzenlenen törenle hizmete açtılar. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ardından Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde bulunan tarihi Orhan Gazi Camiinde cuma namazı kıldılar. Ardından ikili Gölpazarı Tanıtma ve Kültür Derneğinin tarafından hıdrellez etkinliğine katıldılar. Burada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eline aldığı tahta kürekle kazan içinde bulgur pilavının ilk harmanını yaptı. Burada gazetecilerin "Bakanım siz işi biliyorsunuz?" sorusuna Bakan Varank, "Ben çok inşaatlarda çalıştım" cevabı verdi. Ardından pirinç pilavı başına geçerek dağıtımına geçen Bakan Varan, bulgur pilavını Bakan Dönmez'e bıraktı. Bakan Dönmez, sıraya giren vatandaşlara "Enerji için bulguru seçim" demesi üzerine kahkahalar havada uçuştu.

İkili ardından kendilerine ikram edilen pilavı yemelerinden ardından kentten ayrıldılar.

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Mustafa Varank, Fatih Dönmez, Bilecik, Enerji, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Varank pilav kazanı karıştırdı, Bakan Dönmez pilav dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Varank pilav kazanı karıştırdı, Bakan Dönmez pilav dağıttı - Son Dakika
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