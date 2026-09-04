Bakan Yumaklı: Sivas Kongresi\'nin 107. yıl dönümünde huzur ve güven vurgusu yaptı

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinliğinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin geleceğe daha güçlü yürümesi için huzur ve güven ortamımızı da güçlendirmemiz gerektiğini söyledi.

Manda ve himayenin reddedildiği, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun başta olmak üzere millet vekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çelengi, meclis idare amiri tarafından sunuldu. Ardından Sivas Kongresi'nin gerçekleştiği, günümüzde Kongre Müzesi olarak kullanılan binada, Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması yapıldı. Devlet tiyatrocuları tarafından gerçekleştirilen canlandırmada 'mandaya hayır' dendi. Canlandırmanın ardından Kongre Müzesi Bahçesi'nde bir tören düzenlendi. Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas Kongresi'ni anlamının cumhuriyetin nasıl kurulduğunu anlamak ile eş anlamlı olduğunu ima ederek, "107 yıl önce Sivas'ta alınan kararlar, yalnızca bir kongrenin kararları değildi. Bu kararlar, vatanımızın bütünlüğünden ve bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizin ilanıydı. O günlerde vatanın dört bir yanı işgal altındaydı. Gelecek belirsizdi. Ancak milletimizin kararı açıktı: 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.' İşte Sivas'ta güçlenen bu milli irade, İstiklal yürüyüşünün en önemli dayanaklarından biri oldu. Milletimizin azmi, fedakarlığı ve inancıyla İstiklal Savaşı kazanıldı. Ardından bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin teminatı olan Cumhuriyetimiz kuruldu. Bu nedenle Sivas Kongresi'ni anlamak, Cumhuriyetimizin hangi mücadelelerin ve hangi büyük fedakarlıkların sonucunda kurulduğunu anlamaktır" dedi.

"107 yılda Türkiye çok mesafe katetti"

Yumaklı aradan geçen 107 yılda Türkiye'nin çok mesafeler katettiğini ifade ederek, "Aradan geçen 107 yılda Türkiye, çok büyük mesafeler kat etti. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan sanayiye, teknolojiden savunma sanayisine, enerjiden tarıma kadar her alanda kendi kapasitesini geliştiren, üreten ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir ülke haline geldik. Bugün geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe güvenle bakıyoruz. Önümüzde daha güçlü bir ekonomi, daha ileri teknoloji, daha rekabetçi bir üretim, daha güçlü bir savunma kapasitesi ve daha müreffeh bir Türkiye hedefi var. Türkiye Yüzyılı, işte bu hedefleri gerçekleştirme iradesidir. ve bu yürüyüşün temelinde yine aynı değerler vardır: Milli irade, bağımsızlık ve Cumhuriyet" şeklinde konuştu.

"Güçlenmek için huzur ve güven ortamı şart"

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin daha da güçlenmesi için huzur ve güven ortamının da güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti, "Türkiye'nin geleceğe daha güçlü yürümesi için huzur ve güven ortamımızı da güçlendirmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Terörsüz Türkiye hedefiyle, ülkemizin enerjisini ve imkanlarını terörle mücadeleden ziyade kalkınmaya, üretime, yatırıma ve refaha daha fazla yönlendireceğimiz bir dönemi inşa ediyoruz. Çünkü huzurun güçlendiği bir Türkiye, geleceğe daha büyük hedeflerle yürüyebilir. Bakanlık olarak biz de bu büyük yürüyüşün önemli bir parçasıyız. Güçlü ve bağımsız bir Türkiye'nin güçlü bir tarıma ve güvenilir bir gıda arzına ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla üreticimizin yanında oluyor, toprağımızı ve suyumuzu koruyor, üretim gücümüzü ve gıda arz güvenliğimizi artırıyoruz. Çünkü üreten Türkiye, güçlü Türkiye'dir"

Konuşmaların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı helikopterle tören alanının üzerinden geçildi. Helikopterden sarkan Özel Harekat Polisler bayrağımızı açtı. Nefes kesen gösteri yoğun alkış aldı.