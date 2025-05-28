Baksı Müzesi, 80 Bin Ziyaretçi Hedefliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Baksı Müzesi, 80 Bin Ziyaretçi Hedefliyor

Baksı Müzesi, 80 Bin Ziyaretçi Hedefliyor
28.05.2025 11:41
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Baksı Müzesi, bu yıl 80 bin ziyaretçi ağırlamayı planlıyor ve kültürel projeleriyle dikkat çekiyor.

Bayburt'un Bayraktar köyünde 15 yıl önce kurulan, gerek mimari yapısı gerekse konumu itibarıyla "sıra dışı müze" olarak ünü dünyaya yayılan ve kentte turizmin lokomotifi haline gelen Baksı Müzesi, bu yıl 80 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Bayraktar (Baksı) köyünde, Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan müze, sanatseverlere kapılarını 2010'da açtı.

Kurulduğu günden itibaren geleneksel kültürün kaybolmaması ve insanın yaşamını sürdürecek maddi kaynağa kendi topraklarında ulaşması hedefiyle çeşitli projeler yürüten müze, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü, aynı yıl TBMM Onur Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 yılı Kültür ve Sanat Kurumu gibi birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü.

Baksı Müzesi, Forbes Türkiye dergisinin 29 Ocak 2025 tarihli "Türkiye'nin Gizli Kalmış 10 Harika Müzesi" makalesinde ilk sırada yer aldı.

Sıra dışı sergileri, atölye çalışmaları, konserler, şenlikler ve sempozyumlarla yurt içi ve yurt dışından her yıl yaklaşık 40 bin kişiyi ağırlayan müzenin bu yılki hedefi ziyaretçi sayısını iki katına çıkartmak.

"Bu sene olağanüstü bir izleyici talebi var"

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, AA muhabirine, müzenin bu sene çok aktif bir yıla girdiğini söyledi.

Heykel sanatçısı Seçkin Pirim'in "Zamanlı Zamansız" adlı sergisinin haziranda açılacağını belirten Koçan, Çoruh Nehri'nin çağdaş sanat açısından artık bir aktör haline geldiğini ifade etti.

Koçan, "Çoruh Nehri Üzerinde Konuşmalar", "Ütopya Atölyeleri", "Kadın Masası" ve "Anadolu Ödülleri" gibi programlar kapsamında dünya genelinden çok önemli bilim insanları ve otoritelerin Baksı'ya geleceğini vurguladı.

Müzecilik açısından yeni bir hamle ve yeni bir önerme yılı yaşayacaklarına işaret eden Koçan, "Bu sene olağanüstü bir izleyici talebi var. Şu aşamada yüzde 40 ila 45 doluluk var. Bizim burası için daha sezon başlamadı bile. O nedenle geçen seneki hedeflerimiz 30-40 bin gibi düşünülmüştü. Bu sene zannediyorum bunu ikiye katlayacağız. Hatta alan sıkıntısı da yaşayacağız diye düşünüyorum. Bazı etkinliklerde burası yetmeyecek, kent merkezindeki oteller ve üniversitenin tesislerini kullanmak istiyoruz." dedi.

Koçan, Bayburt'un müzeleriyle dünya turizminde çok iyi bir noktaya ulaştığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü Bayburt'ta Baksı Müzesi, Forbest Dergisi'nin saklı hazineler konusunda ortaya koyduğu birinci sırada bir müze. Yine Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin bu sıralamada ciddi bir yeri var. Bayburt gibi Türkiye'nin en küçük ilinde, müzecilik dünyasında etkili olmuş iki tane kurum var. Bunların yarattığı bir çekim söz konusu. Geri kalan, kenti yönetenlerin bu kurumlara daha da sahip çıkması meselesidir. Bayburt'un mimarlık, yeme içme, müzik ve anlatı konusunda geleneği var. Bütün bu gelenekleri kendi içerisinde tasnif edip kültür turizmi için ve gelecek kuşakların eğitimi için hem kültürel hem de ekonomik güç olarak kullanılması gerekir diye düşünüyorum."

Kaynak: AA

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