Balıkesir'de atık ağaçlar maharetli ellerde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika
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Balıkesir'de atık ağaçlar maharetli ellerde sanat eserine dönüşüyor

17.08.2022 15:52

Balıkesir'de atık ağaçlar maharetli ellerde sanat eserine dönüşüyor Edremit ilçesinde, kurulan bir ağaç işleme atölyesinde atık ağaçlar maharetli ellerde sanat eserine dönüşüyor.

Balıkesir'de atık ağaçlar maharetli ellerde sanat eserine dönüşüyor

BALIKESİR - Edremit ilçesinde, kurulan bir ağaç işleme atölyesinde atık ağaçlar maharetli ellerde sanat eserine dönüşüyor. Başta zeytin ağaçları olmak üzere eşitli ağaçlardan masa ve sehpaların yanı sıra ayna çerçeveleri ve aydınlatma ünitelerine kadar onlarca ürün yapılıyor.

Edremit'in Bostancı Mahallesinde Çanaklale- İzmir Karayolunun kenarında kurulan atölyede her türlü ağaç değerlendiriliyor. Tarlalardan sökülen zeytinlerden dere kenarından toplanan ağaç parçalarına kadar her çeşit ağaç değerlendiriyor. Sipariş üzerine çalışılan atölyede usta Serkan Yalçın ve Hasan Özcan'ın elinde şekillenen atık ağaçlar birer sanat eserine dönüşüyor. Atık malzemeleri değerlendirdiklerini anlatan usta Serkan Yalın, "Burada doğadaki bir çok atık malzemeleri değerlendiriyoruz. Bunlarda kullanmadığımız, dere boylarından bulduklarımız ve kerestecilerden aldıklarımız var. Zeytin budamalarından gelen zeytin ağaçları var. Genellikle zeytin ağaçlarından yapıyoruz. Zeytin ağacı, çam ağacı, çitlenbik ağacı. Değerlendirebildiğimiz kadar, yakılabilecek ziyan olabilecek doğada tamamen kule dönebilecek malzemeleri değerlendiriyoruz. Atık ürünlere burada gerçekten hayat veriyoruz. Mandalina köklerinden çok güzel masalar sehpalar çıkartabiliyoruz. İşte zeytin ağaçlarından masasından tutun sehpasına, ayna çerçevesine, aydınlatma ünitelerine bir çok dekoratif ürünler yapabiliyoruz. Butik ürünlere ağırlıklı çalışıyoruz sipariş olarak elimizden geldiğince ağaçlara hayat vermeye çalışıyoruz burada" dedi. Hasan Özcan da, "Burada zeytin ağacı işliyoruz. Normalde böyle atık zeytin ağaçlarından masa ve epoksi maması yapıyoruz. Her türlü ağacı değerlendiriyoruz. İşte sehpa yapıyoruz. Masa yapıyoruz. Görüldüğü gibi her çeşit işlem yapıyoruz. Mesela şu sakız ağacı güzel bir sehpa olur. Mandalina ağacı kökünden sehpa yapıyoruz. Yani her türlü atık malzemeyi değerlendirebiliyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, Zeytin, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'de atık ağaçlar maharetli ellerde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika

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