Balıkesir'de deniz sezonu tatilcilerle erken açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Balıkesir'de deniz sezonu tatilcilerle erken açıldı

Burhaniye ilçesinde, 9 günlük bayram tatilinde hareketlilik yaşanırken, deniz sezonu da erken açıldı. Ören sahilinde ılık havayı gören vatandaşlar soluğu denizde alırken, su sıcaklığının iyi olduğunu söylediler. Turistik Burhaniye ilçesinde, 9 günlük bayram tatili ile birlikte hareketlilik yaşanmayı başlandı. Tarihi meşe ağaçları ve mavi bayraklı plajları ile adını duyuran Ören sahiline gelen vatandaşlar, kendilerini denize girmekten alamadılar. Su sıcaklığının iyi olduğunu anlatan vatandaşlar, Burhaniye de olmaktan mutlu olduklarını söylediler.

10.04.2024 19:27  Güncelleme: 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de deniz sezonu tatilcilerle erken açıldı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, 9 günlük bayram tatilinde hareketlilik yaşanırken, deniz sezonu da erken açıldı. Ören sahilinde ılık havayı gören vatandaşlar soluğu denizde alırken, su sıcaklığının iyi olduğunu söylediler.

Turistik Burhaniye ilçesinde, 9 günlük bayram tatili ile birlikte hareketlilik yaşanmayı başlandı. Tarihi meşe ağaçları ve mavi bayraklı plajları ile adını duyuran Ören sahiline gelen vatandaşlar, kendilerini denize girmekten alamadılar. Su sıcaklığının iyi olduğunu anlatan vatandaşlar, Burhaniye de olmaktan mutlu olduklarını söylediler. Kocaeli'nden gelen Nasuh Mutlu," Bayram vesilesiyle bu gün Ören'e geldik. Hava çok güzel. Deniz çok güzel. Çocuklarla beraber denize girdik. Su güzel. Yorgunluğu bayram tatillin de. burada atıyoruz. Bayram tatili ile birlikte değerlendirmek istedik" dedi. Yusuf Mutlu da, " Artık sezonu açmış olduk. Hava güzel güneşli. Suyumuzda çok güzel. Örenimiz güzel. Ben Kocaeli Gebze'den geliyorum kendim. Ören'de yazlığım var. Bura da oturuyorum. Ailece geldik torunlarımızla. Deniz aşığıyız. Örenimizi çok seviyoruz" dedi. Ören esnafından Adem teslim ise, " Ören esnafı olarak biz hazırız. Havalar da güzel şu anda. Hareket var gibi. Umutluyuz. İnşallah iyi olur. Biz hazırız. Gelin, çıkıp çıkıp gelin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Ören, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'de deniz sezonu tatilcilerle erken açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda Tarihi ve Turistik Yerler Yoğunlukla Gezildi
    20:25 İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda Tarihi ve Turistik Yerler Yoğunlukla Gezildi

    Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar ve turistler, sıcak havaya rağmen Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktaları ziyaret etti. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, fotoğraf ve video çekerek anılarını kaydetti. Ayrıca, Eminönü sahili ve Galata Köprüsü gibi noktalarda da bayram havası yaşandı. Kartal Aydos Ormanı'nda ise piknik yapılıp, doğal güzelliklerin tadı çıkarıldı.


20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı,
17:52 İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye’nin 3 oğlunu öldürdü İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu öldürdü
16:53 Bakan Yerlikaya: ’Bozdoğan-24’ operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı Bakan Yerlikaya: 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
15:19 Almanya’da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı Almanya'da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı
14:30 Türkiye’nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak Türkiye'nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak
18:48 Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi YSK, 100’e yakın itirazı karara bağladı Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi! YSK, 100'e yakın itirazı karara bağladı
18:10 Polonya’nın başkenti Varşova’da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu Polonya'nın başkenti Varşova'da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu
17:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı
16:22 Afyonkarahisar’da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu Afyonkarahisar'da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya dek sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek
15:43 Fenerbahçe, kadroyu açıkladı Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok
15:41 Muş’ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti Muş'ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti
15:40 Nerede olduğu merak ediliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram fotoğrafını AK Parti’li vekil paylaştı Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafını AK Parti'li vekil paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 20:40:50. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de deniz sezonu tatilcilerle erken açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement