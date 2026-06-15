Balıkesir'de Gastronomi ve Kültür Buluşması - Son Dakika
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Balıkesir'de Gastronomi ve Kültür Buluşması

Balıkesir\'de Gastronomi ve Kültür Buluşması
15.06.2026 13:52
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Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen etkinlikte, Balıkesir'in lezzetleri tanıtıldı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Akademileri kapsamında gerçekleştirilen Şehir ve Kültür Akademisi etkinlikleri, kentin gastronomi mirasını eğitimle buluşturmaya devam ediyor.

Programın dördüncü buluşmasında, Balıkesir'in coğrafi ve kültürel zenginliğini yansıtan "Peynir-Zeytin-Ekmek Tadım Etkinliği" ile öğretmenler, şehrin kadim lezzetleri eşliğinde anlamlı bir kültür yolculuğuna çıktı.

Balıkesir'in köklü gastronomi geleneğini tanıtmak, yerel değerlerin kültürel hafızadaki yerini güçlendirmek ve öğretmenlerin şehir kimliğine ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Yıldız Lokantası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programda, Balıkesir Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız ile Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Nurullah Bozkır, katılımcılarla bir araya gelerek Balıkesir mutfağının tarihi gelişimi, yerel ürünlerin üretim süreçleri ve gastronominin şehir kültüründeki yeri üzerine değerli paylaşımlarda bulundu. Başkanların deneyimlerinden ve şehrin lezzet mirasına ilişkin aktardıkları bilgilerden ilham alan öğretmenler, Balıkesir'in bereketli topraklarından sofralara uzanan hikayeyi yakından tanıma fırsatı buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'de Gastronomi ve Kültür Buluşması - Son Dakika

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