Balıkesir'de Güvercin Meraklıları Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Balıkesir'de Güvercin Meraklıları Buluştu

Geniş Video İzle

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Güvercin meraklıları her hafta sonu düzenlenen mezatta bir araya geliyor. Burhaniye Kafes ve Kümes Kanatlıları Yaşatma ve Geliştirme Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, güvercinler alınıp satılırken katılımcılar eğlenceli vakit geçiriyor. Dernek başkanı ve üyeleri, etkinliğin kaynaşma adına önemli olduğunu belirtti.

14.04.2025 09:54  Güncelleme: 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de güvercin meraklıları buluştu

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kafes ve Kümes Kanatlıları Yaşatma ve Geliştirme Derneği çatısı altında bir araya gelen güvercin meraklıları her hafta sonu güvercin mezadında buluşuyor. İlçe merkezindeki bir kahvehanede düzenlenen mezatta güvercinler bazen takas, bazen de alınıp satılırken, yüzlerce meraklı da bir araya geliyor.

Güvercin sevenler mezada yoğun ilgi gösterirken, Burhaniye yöresinde daha çok dönek güvercinlerin beslendiği vurgulandı. Mezada Burhaniye'nin yanı sıra çevre ilçelerden de katılanlar oluyor. Kafes ve Kümes Kanatlıları Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sami Aydınlıgil, mezadın meraklıları buluşturduğunu söyledi. Dernek yönetim kurulu üyesi Mustafa Küçükerçelik, "Benim yaşım 70. 55 seneden beri bu işin içindeyim. Hiçbir karımız yok. İşte bir kaynaşma oluyor arkadaşlarla. Bergama'dan var. Akhisar'dan var. Edremit'ten var. Havran'dan var. Bütün işimiz arkadaşları kaynaştırmaktı. Yeni nesli de yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. Burhaniye Kafes ve Kümes Kanatlıları Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sami Aydınlıgil de, " Burada kuş ihalesinde kuşları arkadaşlarımız takasa getiriyor. Rengine göre, cinsine göre, takas yapıyor Veriyoruz, alıyoruz. muhabbetini yapıyoruz, hep beraber. .Tüm arkadaşlarımız destek veriyor bizim Burhaniye'miz için." diye konuştu. Mustafa Ersen ise, " Burada kuşları cinslerine, ırklarına, renklerine göre birbirleri arasında değişimlerini takaslarını sağlıyoruz. Şimdiki etkinliğimiz sadece bu aşamada. Burada kötü alışkanlıklardan bağımlılıklardan insanlarımızı gençlerimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Burası bildik bir ortam. Sadece kuşlarla ilgili alış verişlerimiz oluyor. Değiş tokuş takaslarımız oluyor. İlerleyen günlerde Belediyemizin de desteğini alarak görüş yarışmaları düzenlemeyi düşünüyoruz. Güzellik yarışmaları yapmak istiyoruz" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Hayvanlar, Burhaniye, Balıkesir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'de Güvercin Meraklıları Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Kafana sıkarlar“ tehdidi savuran trafik magandalarına 12 bin 246 TL ceza "Kafana sıkarlar" tehdidi savuran trafik magandalarına 12 bin 246 TL ceza
Hakim “sakın kilo almayın“ dedi Mont hangi sanığa uyarsa hapse girecek Hakim "sakın kilo almayın" dedi! Mont hangi sanığa uyarsa hapse girecek
Bakan Fidan’dan “Trump Türkiye’yi ziyaret edecek mi“ sorusuna yanıt Bakan Fidan'dan "Trump Türkiye'yi ziyaret edecek mi?" sorusuna yanıt
Tarih netleşti Deniz Kuvvetleri’nde “Karadeniz’in güvenliği“ konulu toplantı Tarih netleşti! Deniz Kuvvetleri'nde "Karadeniz'in güvenliği" konulu toplantı
İmamoğlu’ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki
Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
Peker Açıkalın’ın son halini görenler tanıyamadı, saçlarını kazıtıp bıyık bıraktı Peker Açıkalın'ın son halini görenler tanıyamadı, saçlarını kazıtıp bıyık bıraktı
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Üniversiteyi yasa boğan kaza Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı Üniversiteyi yasa boğan kaza! Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı
Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı
Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı

09:59 Özel, İmamoğlu’nun önünü mü kesiyor Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
09:57 Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı
09:31 Deprem haritası güncellendi İşte en güvenli 23 il Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il
09:19 İstanbul Valiliği’nden öğretmen atamalarına ilişkin açıklama İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
06:17 Trump’tan Sumi kentine yönelik saldırıya tek cümlelik yorum Trump'tan Sumi kentine yönelik saldırıya tek cümlelik yorum
16:55 Tarihi geri dönüş başladı Bursaspor, şampiyon oldu Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu
16:37 Veda mı etti Galatasaray’dan Osimhen’in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi Veda mı etti? Galatasaray'dan Osimhen'in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi
16:37 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
16:09 Okan Buruk’un gitmesini hiç istemediği yıldız, Galatasaray’a geri dönüyor Okan Buruk'un gitmesini hiç istemediği yıldız, Galatasaray'a geri dönüyor
15:51 Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı
15:50 Yeni sezonda Fenerbahçe’de olmayacaklar Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti Yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacaklar! Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti
15:35 Van’daki depremlerin ardından Ahmet Ercan’dan kritik açıklama Van'daki depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan kritik açıklama
15:27 Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi
15:25 Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı
15:20 Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 10:36:11. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Güvercin Meraklıları Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement