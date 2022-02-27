Balıkesir'de İmam-ı Birgivi Cami Miraç Kandili'nde doldu taştı - Son Dakika
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Balıkesir'de İmam-ı Birgivi Cami Miraç Kandili'nde doldu taştı

27.02.2022 22:38

Balıkesir'de İmam-ı Birgivi Cami Miraç Kandili'nde doldu taştı Miraç Kandili, Balıkesir'de başta tarihi camiiler olmak üzere tüm ibadethanelerde huşu içerisinde kutlandı.

Balıkesir'de İmam-ı Birgivi Cami Miraç Kandili'nde doldu taştı

BALIKESİR - Miraç Kandili, Balıkesir'de başta tarihi camiiler olmak üzere tüm ibadethanelerde huşu içerisinde kutlandı.

İmam-ı Birgivi Cami akın eden Balıkesir'li vatandaşlar gecenin feyzine nail olabilmek için gece boyunca namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. İslam dininde Hz. Peygamberin (s.a.v) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olarak kabul gören mübarek Miraç Kandili, tüm yurtta huşu içerisinde kutlandı. Balıkesir'de bu manevi günün vesilesiyle camilere akın eden Müslümanlar, geceyi ibadet ve dualarla geçirdi. Başta tarihi İmam-ı Birgivi Cami olmak üzere il genelindeki ibadethaneleri tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, gecenin feyzine nail olabilmek amacıyla namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. Geceyi İmam-ı Birgivi Cami karşılamak isteyen bazı vatandaşlar, tarihi cami atmosferinde okunan dualara eşlik etti ve namaz kıldı.

Camiden bir vatandaş ise "Her zaman geldiğimiz camimize bugün Miraç Kandili dolayısıyla daha bir heyecanla geldik. Namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Miraç Kandili, tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Herkese iyi kandiller diliyorum." şeklinde konuştu.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Balıkesir'de İmam-ı Birgivi Cami Miraç Kandili'nde doldu taştı
Balıkesir'de İmam-ı Birgivi Cami Miraç Kandili'nde doldu taştı
Balıkesir'de İmam-ı Birgivi Cami Miraç Kandili'nde doldu taştı

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Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi Darende'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi Darende'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili, Balıkesir, Namaz, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'de İmam-ı Birgivi Cami Miraç Kandili'nde doldu taştı - Son Dakika


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