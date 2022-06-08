BALIKESİR - Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı

Dalgıçların hazırlaması

Çocukların kıyı temizliği

Dalgıçların denizden çıkardığı atıklar

Atıkların çöp aracına nakledilmesi

Ahmet Demiray'ın açıklaması BALIKESİR - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Demiray öncülüğündeki dalgıçlar ve öğrenciler, denizden araç lastikleri, şişe ve benzeri atıkları çıkararak bertaraf edilmek üzere belediye ekiplerine teslim etti.

Gazetecilere açıklama yapan Demiray, çevreyi ve denizi temizlemek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Bu etkinlik kapsamında üniversitemiz öğrencilerinin desteğiyle çöplerin denizden çıkarılması, denizimizi temizlemek, çevreyi temizlemek, daha temiz bir Türkiye adına faaliyet gerçekleştirdik." dedi.