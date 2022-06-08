BALIKESİR - Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı - Son Dakika
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BALIKESİR - Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı

08.06.2022 14:50

Dalgıçların hazırlaması Çocukların kıyı temizliği Dalgıçların denizden çıkardığı atıklar Atıkların çöp aracına nakledilmesi Ahmet Demiray'ın açıklaması BALIKESİR - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet...

Dalgıçların hazırlaması

Çocukların kıyı temizliği

Dalgıçların denizden çıkardığı atıklar

Atıkların çöp aracına nakledilmesi

Ahmet Demiray'ın açıklaması BALIKESİR - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Demiray öncülüğündeki dalgıçlar ve öğrenciler, denizden araç lastikleri, şişe ve benzeri atıkları çıkararak bertaraf edilmek üzere belediye ekiplerine teslim etti.

Gazetecilere açıklama yapan Demiray, çevreyi ve denizi temizlemek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Bu etkinlik kapsamında üniversitemiz öğrencilerinin desteğiyle çöplerin denizden çıkarılması, denizimizi temizlemek, çevreyi temizlemek, daha temiz bir Türkiye adına faaliyet gerçekleştirdik." dedi.

BALIKESİR - Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı
BALIKESİR - Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı
BALIKESİR - Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı
BALIKESİR - Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı
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Kaynak: AA

Ahmet Demiray, Denizcilik, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat BALIKESİR - Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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