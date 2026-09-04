Balıkesir Havran\'daki Andık Mağarası\'nda 2026 kazı sezonunun 5. dönem toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan İnboğazı Andık Mağarası'ndaki 2026 yılı kazı çalışmalarının 5. dönem kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da katılırken, yıl boyunca yürütülen çalışmalar ve ortaya çıkarılan buluntular değerlendirildi.

Havran'ın binlerce yıllık geçmişine ışık tutan İnboğazı Andık Mağarası Kazı Çalışmaları'nın 2026 yılı 5. dönem kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı gözetiminde, Cumhurbaşkanlığı kararlı kazılar kapsamında sürdürülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı, Andık Mağarası Kazı Evi'nde yapıldı. Toplantıya Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da katıldı.

ÇOMÜ Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Derya Yalçıklı ile kazı ekibi, 2026 yılı boyunca yürütülen çalışmalar, elde edilen veriler ve gün yüzüne çıkarılan tarihi buluntular hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda, Andık Mağarası'nın bölge tarihine ve kültürel mirasına katkıları değerlendirilirken, gelecek dönem kazı çalışmalarına ilişkin planlamalar da ele alındı.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçenin tarihi değerlerinin ortaya çıkarılması adına yürütülen çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek, Kazı Başkanı Doç. Dr. Derya Yalçıklı ve ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.