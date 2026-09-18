Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Kal, Dursunbey\'de öğrencilerle uçurtma etkinliğine katıldı

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Dursunbey ilçesindeki okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen ve Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir ile Sabahattin Göndür İlkokulunu ziyaret etti.

Okul yönetiminden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kal, öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılının başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Kal, daha sonra Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulunda Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğine katıldı.

Etkinlikte öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.