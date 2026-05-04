Balıkesir\'in 4 peyniri pizza ile birleşecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 8-9-10 Mayıs'ta düzenleyeceği Gastrofest'te yapılacak pizza ile şehrin coğrafi işaretli peynirlerini tanıtacak. Pizzanın hamurunu ünlü şef Danilo Zanna açarken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın kendisine yardımcı şeflik yapacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlıkları süren Gastrofest'te programlar netleşmeye başladı. Balıkesir ürünlerini ve lezzetlerini tanıtmak için Gastrofest'e katılacak olan ünlü şef Danilo Zanna da pizza yapımı ile festivalde yerini alacak.

Coğrafi işaretli peynirler tanıtılacak

Şef Danilo Zanna'nın Avlu Fuar Merkezi'nde yapacağı pizzada Balıkesir'in coğrafi işaretli peynirlerini kullanacağı öğrenildi. Süt ve süt ürünleri bakımından zengin bir coğrafya olan Balıkesir'de, çeşitli peynirler aldığı coğrafi işaret ile öne çıkıyor. Savaştepe Mihaliç Kelle Peyniri, Manyas Kelle Peyniri, Ayvalık Kelle/Sepet Peyniri, İvrindi Kelle Peyniri gibi tescilli peynirlerin yanı sıra Ayvalık Kirli Hanım Peyniri ve Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri de bölgenin öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor.

Pizza yapımında hangi peynirlerin kullanılacağı ise şimdiden merak uyandırdı. - BALIKESİR