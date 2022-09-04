Ayvalık'ta agave bitkisi ilk ve son kez çiçek açtı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sahilkent Mahallesi'nde ilk ve son kez çiçek açan agave bitkisi, Ayvalık Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

Bir kez çiçek açınca kuruyan, Türkiye'de, "sabır çiçeği ve "yüzyıl çiçeği" olarak da bilinen agave bitkisi, Ayvalık'ta deniz kenarına 30 metre yakınlıkta bir parkta 60 yıl sonra ilk ve son defa çiçek açtı.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan agave bitkisinin Orta Amerika ve Meksika menşeli endemik bir tür olduğunu kaydeden, Ayvalık Belediyesi'nde görevli orman mühendisi Orçun Bodur, ülkemizde ise Ege ve Akdeniz kıyılarında yetiştiğini dile getirdi.

Çiçek açarak boyu yaklaşık 10 metreye erişen bitkinin özellikle peyzaj süslemelerinde kullanıldığının altını çizen Bodur, "Bu bitkinin en önemli özelliği 60 ile 100 yıl arasında çiçek açması ve çiçek açtıktan sonra da çürüyerek yaşamını yitirmesidir." dedi.

Kaktüsgillerden olan bitkinin Orta Amerika'da üretilen agave şurubunun, glikoz içermediği için tatlandırıcı olarak kullanıldığını kaydeden Bodur, "Ayvalık'ta da Sahilkent Mahallesinde iki adet agave bitkisi açmış durumda. Yaklaşık 10 metreye yakın boyu uzayabilen bu bitki çiçek açtıktan sonra da yaşamını kaybedip doğal ortama karışacak." ifadelerini kullandı.

Bu bitki dünyanın her bölgesinde yetişen bir tür olmadığını vurgulayan Bodur, "Dünyanın nadir yerlerinde yetişmekte ve tropik iklim koşullarını sevmektedir. Ülkemizde de Ege ve Akdeniz sahil şeritlerinin tropikal iklime yakın olmasından dolayı bu bitki bu bölgelerde bol miktarda yetişip çoğaltılabiliyor. Biz de Ayvalık Belediyesi olarak bu bitkiyi peyzaj alanlarımıza diktiğimiz gibi, kendi kendine yetişenler de var. Ama bu sene itibariyle ilçemizde iki adet agavenin çiçek açtığını gördük. Kaktüs familyasından olduğu ve az su istediği için yetiştirilmesi kolay olabiliyor. Örneğin bu bitkiden bir parça kesip, kurak iklime sahip bir bahçedeki toprağın yüzeyine ekildiğinde bol miktarda yetiştirilebilir." diye konuştu.

Sokaklarındaki kaktüsün çiçek açıp bir anda 10 metrelik ağaç haline geldiğini kaydeden Sahilkent Mahallesi Basın Sahil Sitesi sakinlerinden Hüseyin Tavas da yazlığına geldiği mayıs ayından bu yana agave bitkisinin çiçek açtığını ve hızla büyüdüğünü gözlemlediğini belirtti.

Tavas şunları söyledi:

"Sadece 15-20 gün içerisinde bu boya ulaştı. Boyu uzadıktan sonra dalları çıkmaya başladı. Yaklaşık 10 gün sonra da bu dalların üzerinde çelenk şeklinde beyaz renkte çiçekler açtı. Şimdi bu beyaz çiçekler sararmaya ve tohum saçmaya başladı. Bu tohumlardan bazıları bizim bahçeye uçuştular. Bu tohumları inceleyince çiçeklerin uçlarında sanki bir paraşüt şeklinde bir şeyler vardı. Bir yakınım bu bitkiyi daha önce gördüğünü belirterek, Mersin'deki bir arkadaşını aradı. O zaman bu ağacın agave olduğunu anladık. Bu bitki ortalama 80 yıl yaşar, bir kez çiçek açar ve çiçek açtıktan sonra da 2 yıl kadar tohumlarını saçar ve ömrünü tamamlar." dedi.