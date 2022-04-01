Balıkesirli el sanatları ustası budanan ağaçlardan dekoratif ev eşyası üretiyor - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan el sanatları ustası, budanan zeytin ağaçlarının gövde ve dallarını atölyesinde işleyip kimyasal uygulayarak rengarenk ev eşyaları ve hediyelik ürünler yapıyor.

Zeytinli Mahallesi'nde atölyesi bulunan ahşap ustası Behlül Çoban, 7 yıldır Edremit Körfezi'nde budamadan arta kalan zeytin ağacı parçalarını topluyor.

Ağaç parçalarını kesip şekil veren Çoban, bunları kimyasal reçine epoksi malzemesiyle buluşturarak sehpa, masa, duvar panosu, masa ve duvar saati, çerçeve, bardak altlığı, kase, mumluk, biblo gibi dekoratif ürünlere dönüştürüyor.

Talep olması halinde kişiye özel tasarımlar da hazırlayan Çoban, ürünlerini internet üzerinden hem yurt içine hem de ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere yurt dışına pazarlıyor.

Atölyesinde eşiyle çalışmalarını eşiyle sürdüren Behlül Çoban, AA muhabirine, zeytin hasadı döneminden sonra budanan ağaçlardan elde edilen parçalar ile sanatsal epoksiden birçok çeşitte ürün yaptıklarını söyledi.

Parçaların 1-1,5 yıl doğal koşullarda kurumaya bırakıldığını belirten Çoban, "Ceviz ya da başka ağaçlar da oluyor ama genelde zeytin ağaçlarının parçalarını kullanıyoruz." dedi.

Çoban, zeytin ağaçları çok girintili çıkıntılı olduğundan boşlukları epoksi ile doldurarak pürüzsüz bir şekilde kullanıma hazır hale getirdiklerini aktardı.

Ürünlere "hava kurusu" olarak bilinen dış ortamda kurutma yöntemi uyguladığını anlatan Çoban, "İşlendikten sonra üstüne kendi üretmiş olduğumuz doğal laklar var. Bunlarla veya zeytinyağı ile yağlayarak müşterinin kullanımına sunuyoruz." diye konuştu.