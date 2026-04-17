Balkan Jazz Showcase 2023 Tiran'da Başladı

17.04.2026 09:43
Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen festivalde Türk sanatçılar da yer alıyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Balkan Jazz Showcase" festivali başladı.

Servete Maçi Müzik İlkokulunda başlayan festivale, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, sanatçı, öğrenci ile birçok davetli katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle festivale Türk sanatçılar da katılıyor.

Festivalde, klarnette Ramazan Sesler, piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, bas gitarda Enver Muhamedi ve darbukada İsmail Peşluk yer alıyor.

YEE Arnavutluk Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEE olarak çeşitli festivallere destek verdiklerini söyledi.

Festivalde sahne alacak sanatçılar hakkında bilgi veren Sakoğlu, "Bu aslında Trakya müziğiyle, Balkan müziğiyle cazın birleştiği farklı bir tarzdır." dedi.

"Jazz in Albania Festival" tarafından Tiran Belediyesi, YEE Tiran, Polonya'nın Tiran Büyükelçiliği destekleriyle düzenlenen caz festivali 19 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

