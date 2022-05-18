Bandırma Müzesi'nde "Ailemle El Ele, Müze Gezmeye" etkinliği - Son Dakika
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Bandırma Müzesi'nde "Ailemle El Ele, Müze Gezmeye" etkinliği

18.05.2022 19:21
Bandırma Müzesi'nde "Ailemle El Ele, Müze Gezmeye" etkinliği

Bandırma Müzesi'nde, 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü dolayısıyla "Ailemle El Ele, Müze Gezmeye" etkinliği gerçekleştirildi.

Bandırma Müzesi'nde, 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü dolayısıyla "Ailemle El Ele, Müze Gezmeye" etkinliği gerçekleştirildi.

Uluslararası Müze Günü kapsamında, 17 Eylül İlkokulu 4/D sınıfından 20 öğrenci, öğretmenleri Deniz Altıntaş'ın rehberliğinde müzeyi gezdi.

Öğrencilerin çözmesi için bir bulmaca hazırlandı. Bulmacada, kendilerine daha önceden verilen bilgiler doğrultusunda müzedeki eserlerle ilgili olarak bilgiler soruldu.

Deniz Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin gerçekleştirilmesinde okul müdürü Önder Horoz ve öğretmen Dürdane Örkcü ile çalıştıklarını belirterek, "Müze ve tarihi eser sevgisi, çocuklarımıza çok küçük yaşlarda aşılanmalı. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

18 mayıs, Eylül, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bandırma Müzesi'nde 'Ailemle El Ele, Müze Gezmeye' etkinliği - Son Dakika


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