Bandırma Vapuru Müzesi yarın taşınıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Bandırma Vapuru Müzesi'nin yarın karadan taşınacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'da tarihi bir ana tanıklık edileceğini belirterek, "Bandırma Vapuru'muzu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'umuzda karaya ayak bastığı yer olan İstiklal Meydanı'na, Kurtuluş Yolu'na karadan taşıyoruz" dedi.

Doğan, tüm Samsunluları bu özel ana şahitlik etmeye davet ederek, "Tüm hemşehrilerimizi yarın saat 06.30'da bu özel ana tanıklık etmek üzere Doğu Park'taki Gemi Müzesi alanımıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bandırma Vapuru Müzesi'nin sahil yolu güzergahından taşınacağı öğrenildi. - SAMSUN