Bangkok'ta Türk Mutfağı Haftası resepsiyonu

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen resepsiyonda Türk lezzetleri tanıtıldı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliğe Taylandlı üst düzey davetlilerin yanı sıra uluslararası diplomatlar, basın mensupları ve sosyal çevrelerden çok sayıda konuk katıldı.

Etkinliğin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında hazırlanan görüntülü mesajının ardından Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Jülide Kayıhan, Türk mutfağının kültürel mirasına ve Türk yemeklerinin tarihi çeşitliliğine dikkat çekerek davetlilere etkinlikte sunulan lezzetleri tanıttı.

Etkinlikte katılımcılara su böreği, kuzu incik, yaprak sarma, havuç mezesi, şekerpare ve baklava gibi Türk mutfağının geleneksel lezzetleri ikram edildi.

"Mutfağımızı burada en iyi şekilde tanıtıyoruz"

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Jülide Kayıhan yaptığı basın açıklamasında, "Evimizden biraz uzaktayız ama mutfağımızı burada en iyi şekilde tanıtıyoruz ve konuklarımız da oldukça memnun. Bugün burada iş dünyasından temsilciler, restoran sahipleri, üst düzey yetkililer ve uluslararası diplomatlarla güzel bir sofranın etrafında buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Miss Thailand 2026 güzeli Ruchathorn Kittiponnpanich ise birçok kez Türk filmleri izlediğini ancak, ilk kez Türk yemeklerini tatma fırsatı bulduğunu ve Türk mutfağından oldukça etkilendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle her yıl düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde Türk mutfağının geleneksel lezzetleri, sürdürülebilir gastronomi anlayışı ve kültürel mirasının uluslararası alanda tanıtılması amaçlanıyor. - BANGKOK