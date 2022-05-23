Barakfakih Hazretleri dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Barakfakih Hazretleri dualarla anıldı

23.05.2022 09:42

Barakfakih Hazretleri dualarla anıldıBURSA Bursa'da Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi'nin fıkıh hocası Barakfakih Hazretleri, Kestel İlçesi'ne bağlı Barakfakih Beldesi'ndeki kabri başında anıldı.

Barakfakih Hazretleri dualarla anıldı

BURSA Bursa'da Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi'nin fıkıh hocası Barakfakih Hazretleri, Kestel İlçesi'ne bağlı Barakfakih Beldesi'ndeki kabri başında anıldı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Barakfakih'i Anma ve Pilav Günü" faaliyeti pandemi dolaysıyla iki yıl sonra yeniden mevlit okunmasıyla başladı. Barakfakih Hazretleri'nin türbesi başında okunan dualardan sonra, yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı davetlilere pilav ve ayran ikram edildi. Anma gününe TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, muhtarlar ve birçok davetli katıldı.

720.si düzenlenen Barakfakih'i anma gününde İHA'ya konuşan Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Pandemi sebebiyle 2 yıldır anma programına ara verilmişti. Yeniden biraraya gelmenin, kucaklaşmanın ve bu büyük şahsiyeti anmanın ve dualarla yaad etmenin sevincini yaşıyoruz. Aynı zamanda bütün komşu köylerin de bir araya geldiği ve köylülerimizin de her birinin hasbihal etme imkanı bulmuş olduğu bir faaliyet bu. Bu programı gerçekleştiren başta muhtarımız olmak üzere bütün köylülerimize teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar, aramızdaki paylaşmanın anlamını bir kez daha gösterdi. Pandemi dolaysıyla 2 yıldır ara verilen bu vefa etkinliğinin yöre halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Barakfakih Köy Muhtarı Ahmet Akbulut, "Pandemi sebebiyle 2 yıldır bu anlamlı faaliyeti gerçekleştiremiyorduk. Çok şükür bu yıl yeniden çok sayıda kişinin iştirakiyle "Barakfakih'i Anma ve Pilav Günü" etkinliğini düzenleyebildik. Herkesten Allah razı olsun. Seneye yeniden bu zamanlarda görüşmek üzere" dedi.

Anma programına katılan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile ilçe belediye başkanları duaların ardından köylülerle sohbet edip törenden ayrıldı.

Barakfakih Hazretleri dualarla anıldı
Barakfakih Hazretleri dualarla anıldı
Barakfakih Hazretleri dualarla anıldı
Barakfakih Hazretleri dualarla anıldı

YORUMLAR
500
Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı Bursa'da fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Bursa'da fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Osmanlı Devleti, Orhangazi, Kestel, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Barakfakih Hazretleri dualarla anıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Maymun çiçeği hastalığında en büyük risk grubu kim? Uzmanlardan "çoklu cinsel hayat" uyarısı
09:38 Eski MHP'linin dekoltesini eleştirdiği oyuncu Melis Sezen'den bu kez Bali pozları
09:28 Yargı dizisi, dün akşam 33.bölümüyle ekranlara geldi: Yollarını ayıran Ilgaz ile Ceylin, Zafer olayıyla ortak paydada buluşabilecek mi?
09:13 Kabine bugün toplanıyor! Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yer alacak
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Andersson görüştü
09:06 Çiller'in "Partiyi devret" önerisini reddeden Adalet Partisi lideri Öz: MHP'den, AK Parti'den genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor
08:56 Pencereye çağırıp yüzüne ateş ettiler
08:54 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle ilgili yoruma ateş püskürdü: Zavallısınız
08:48 Kontrolden çıkan araç, halı sahaya daldı: 2 kişi yaralandı
08:43 Üniversiteli genç, anne-baba kavgasına dayanamadı: Babasını bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 09:49:32. #1.11#
SON DAKİKA: Barakfakih Hazretleri dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement