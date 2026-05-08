Barış Manço'ya Benzer Ses Sahne Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barış Manço'ya Benzer Ses Sahne Aldı

08.05.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Uğur Metin'in Barış Manço'nun şarkısındaki performansı viral oldu.

ZONGULDAK'ta çocuk korosunun verdiği konserin final bölümünde sahneye çıkan Kozlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Uğur Metin'in sesi Barış Manço'ya benzerliğiyle dikkat çekerken, performansı sanal medyada milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. O şarkının profesyonel kaydı da ortaya çıktı.

Kozlu Ortaokulu İz Çocuk Korosu 5 Mayıs'ta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda 90'lar temalı konser düzenledi. Konserin final bölümünde sahneye 36 yıldır öğretmenlik yapan okul müdürü İbrahim Uğur Metin çıktı. Metin, Barış Manço'nun 'Müsaadenizle Çocuklar' şarkısını koro ile birlikte seslendirdi. Manço ile ses benzerliği de dikkat çeken İbrahim Uğur Metin'in sahne performansı sanal medyada paylaşılınca milyonlarca görüntülemeye ulaştı ve büyük beğeni aldı. O performansın, okul yönetimi tarafından aldırılan profesyonel kayıtları da ortaya çıktı. Çocukların şarkı sözlerinde yaptığı 'Eh müdür amca aşk olsun' değişikliği de salonda eğlenceli bir karşılık buldu.

İbrahim Uğur Metin, ilgi karşısında şaşırdığını ancak tüm övgüyü ve ilgiyi koroda emeği geçen öğretmen ve öğrencilerinin hak ettiğini söyledi. Metin, emeği geçen öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Barış Manço'ya Benzer Ses Sahne Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk 8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti
Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi

14:57
İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halka temas etmeden ülkelerine gönderecek
İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halka temas etmeden ülkelerine gönderecek
14:43
Aziz Yıldırım’ın “9“ planı Ne gerekiyorsa yapacak
Aziz Yıldırım'ın "9" planı! Ne gerekiyorsa yapacak
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
14:03
Barış Anneleri CHP’yi ziyaret etti
Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 15:12:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Barış Manço'ya Benzer Ses Sahne Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.