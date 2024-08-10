Bartın'da Silahla Vurulan Köpeğin Tedavisi Sürüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bartın'da Silahla Vurulan Köpeğin Tedavisi Sürüyor

Bartın\'da Silahla Vurulan Köpeğin Tedavisi Sürüyor

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi devam ediyor. Köpeğin vücuduna saçma isabet ettiği ve gözlerinin büyük hasar gördüğü belirlendi. Hayvansever Seda Kaya, köpeği veteriner kliniğine getirerek tedavi ettirdi. Köpeğin tedavi süreci devam ediyor.

10.08.2024 11:37
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Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor.

Hayvansever Seda Kaya, bir ihbar üzerine Bartın'da 25 Temmuz'da silahla vurulan a-sahipsiz köpeği, Zonguldak kent merkezindeki bir veteriner kliniğine getirdi.

Buradaki muayenesinde vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet ettiği belirlenen köpek, daha sonra ameliyat edildi.

Tek gözünün sadece ışığı seçebildiği ve net görmediği belirlenen köpeğin, diğer gözü ise görme yeteneğini kaybetti.

Sağlık kontrolleri ve aşıları yapılarak "Ateş" adı verilen köpeğin, veteriner gözetiminde tedavisi devam ediyor.

Kaya, gazetecilere, köpeğin, alkollü olduğu düşünülen kişiler tarafından silahla vurulduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Kurşunların köpeğin gözlerine büyük hasar verdiğine işaret eden Kaya, "Şu an hayvanın bir gözü çok az görüyor, 'sağlığı gitti' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ameliyatın çok başarılı geçtiğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Ameliyat sonrası dokular kapanmaya başladı, çok az bir yarası kaldı, zamanla o da düzelecektir. Haberin yayınlanmasının ardından sanatçı Hande Yener sosyal medyadan ulaştı ve yaralı hayvanı sahiplendi. Mesajı görünce çok sevindim. Hayvanın emin ellere gideceğini düşünerek mutlu oldum. Sağlığına kavuşacak ve bir yuvası olacak. Hande hanım Ateş'i aldırmak üzere özel bir araç gönderecek. Bu konuda hekimimizle görüştü, bilgi aldı. Yaklaşık 2 ay hayvanın tedavisi devam edecek."

Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan da "Ateş"in tekrar sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bartın'da Silahla Vurulan Köpeğin Tedavisi Sürüyor - Son Dakika

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