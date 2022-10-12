Başakşehir'de 'Ziyafet Sofrası' adlı tiyatro oyunu ilgiyle izlendi

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Ziyafet Sofrası' oyunu, Başakşehir'deki tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü. İki sarhoşun bir dergahtaki manevi yolculuğunu ele alan oyun ayakta alkışlandı.

Başakşehir Belediyesi, yeni kültür sanat sezonunda ilçe sakinlerini birbirinden keyifli tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde perdeler bu sefer 'Ziyafet Sofrası' için açıldı. Başakşehir'deki tiyatroseverler, 9 yılda 500'den fazla sahne alan oyunu ilgiyle izledi.

İKİ SARHOŞUN MANEVİ YOLCULUĞU

Ayşe Şahinboy'un uyarladığı, Osman Doğan'ın yönettiği oyunda, Üsküdar'da karınlarını doyurmak için HüdaiDergahı'na yolu düşen iki sarhoşun manevi yolculuğu anlatıldı. Ahmet Kemal ve Mehmet Kemal'in komik olaylara sahne olan yolculuğu vatandaşlar tarafından ayakta alkışladı.