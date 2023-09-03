Başarılı oyuncu Can Bartu Arslan, Venedik Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlandı - Son Dakika

Başarılı oyuncu Can Bartu Arslan, Venedik Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlandı

Başarılı oyuncu Can Bartu Arslan, Venedik Film Festivali\'nde dakikalarca ayakta alkışlandı
Son Güncelleme: 03.09.2023 11:53

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nin Orizzonti Bölümü'nde Altın Aslan için yarışacak olan Yurt filminin başrolü Can Bartu Arslan, film gösteriminden sonra dakikalarca ayakta alkışlandı.

İtalya'da bu yıl 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'ne bu yıl çok sayıda Türk ünlü katıldı. Birçok dalda aday gösterilen ve ödül alacak olan ünlü isimler festivale damga vurdu. Venedik Film Festivali'nin Orizzonti Bölümü'nde Altın Aslan için yarışacak olan Yurt filminin başrolü Can Bartu Arslan, film gösteriminden sonra dakikalarca ayakta alkışlandı.

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Genç kuşağın en yetenekli oyuncularından Can Bartu Arslan, başrolünde oynadığı Yurt filmiyle Venedik Film Festivali'nin Orizzonti Bölümü'nde Altın Aslan için yarışacak. "Yurt"un yarışma kapsamındaki dünya prömiyeri dün akşam yapıldı. Büyük beğeni toplayan film dakikalarca ayakta alkışlandı.

LİSE HAZIRLIK ÖĞRENCİSİNİ CANLANDIRIYOR

Can Bartu Arslan, Nehir Tuna'nın ilk uzun metrajlı filmi "Yurt"ta 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet'in yaşadıklarını canlandırıyor. Filmin diğer başrollerini Doğa Karakaş, Ozan Çelik, Tansu Biçer ve Didem Ellialtı oynuyor.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Kültür Sanat

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Son Dakika Kültür Sanat Başarılı oyuncu Can Bartu Arslan, Venedik Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başarılı oyuncu Can Bartu Arslan, Venedik Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlandı - Son Dakika
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