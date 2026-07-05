Sakarya’da Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi incelemesi - Son Dakika
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Sakarya’da Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi incelemesi

Sakarya’da Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi incelemesi
05.07.2026 17:19
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi'ni inceledi. Bölge, Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü adıyla eğitim, kültür ve bilim alanlarında bütüncül hizmet verecek.

SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile birlikte yapımı süren Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Alemdar, bölgenin eğitimden kültüre, bilimden belediye hizmetlerine kadar birçok ihtiyacın karşılanacağı bütüncül bir yaşam ve hizmet alanı olarak planlandığını söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Sakarya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile birlikte Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeye Vali Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Dr. Gökhan Pehlivan da katıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Alemdar, Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi'nin yanı sıra belediye hizmet binası ve şehir müzesinin de yer alacağı bölgenin 'Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü' adıyla hizmet vereceğini belirtti.

Alemdar, "Bu alanı sadece tek tek projelerin bulunduğu bir bölge olarak değil, bir bütün olarak planlıyoruz. Şehir Kütüphanesi, Bilim Merkezi, belediye hizmet binası, Şehir Müzesi ve sosyal alanlarla birlikte vatandaşlarımızın eğitimden kültüre, bilimden belediye hizmetlerine kadar birçok ihtiyacına aynı kampüs içerisinde ulaşabileceği modern bir yaşam alanını şehrimize kazandırıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise kampüs içerisinde hayata geçirilen yatırımların Sakarya'nın kültür, eğitim ve bilim altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirterek çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını temenni etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sakarya’da Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi incelemesi - Son Dakika

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