Başkan Köksal Aras: "Bağımsızlık meşalesi, gençliğin ellerinde geleceğe taşınıyor"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 19 Mayıs'ın ulusal egemenliğe giden yolda atılan en önemli adım olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tam 107 yıl önce Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşinin, esaret altındaki bir ulusun geleceğini değiştirdiğini belirten Başkan Köksal Aras, şunları kaydetti:

"Ata'mızın Gençliğe Hitabesi'nde, 'Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' sözleriyle tarif ettiği tarihi sorumluluk, 19 Mayıs ruhunun ta kendisidir. Bize aktarılan bu değerli mirası, aynı sarsılmaz inançla yarınlara taşımak temel sorumluluğumuzdur. Bu nedenle Menteşe Belediyesi olarak; Atasının emanetine sahip çıkan, akılcı, bilim odaklı ve hür bireyler olarak var olabilmeleri için her zaman gençlerimizle birlikteyiz, onların destekçisiyiz"

Başkan Köksal Aras mesajını, "Bu sarsılmaz inançla, bağımsızlık destanımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadeleriyle tamamladı. - MUĞLA