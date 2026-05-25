Başkan Çavuşoğlu, "Bayramın değerlerimizi yeniden hatırlatan bir vesile olmasını diliyorum" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Çavuşoğlu, "Bayramın değerlerimizi yeniden hatırlatan bir vesile olmasını diliyorum"

Başkan Çavuşoğlu, "Bayramın değerlerimizi yeniden hatırlatan bir vesile olmasını diliyorum"
25.05.2026 18:22  Güncelleme: 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kurban Bayramı mesajında birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, belediye ekiplerinin bayram boyunca sahada olacağını duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Toplumsal sorumluluk bilincinin yalnızca bayram günleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, ortak yaşam kültürünün güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Bayramların toplumsal dayanışmayı büyüten özel günler olduğunu ifade eden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Birlikte yaşama kültürünü güçlendirdiğimiz, aynı şehirde olmanın sorumluluğunu daha fazla hissettiğimiz günlerden geçiyoruz. Bu anlayışın yılın her dönemine yayılması en büyük temennimizdir" dedi. Mesajında sosyal dayanışma ve duyarlılık konusuna da değinen Başkan Çavuşoğlu, SMA ve DMD ile mücadele eden çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek desteklerinin süreceğini vurguladı.

Ekipleri bayram boyunca görev başında

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı süresince tüm birimleriyle sahada olacağını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Çavuşoğlu, "Ekiplerimiz bayram boyunca görev başında olacak, halkımızın ihtiyaç duyduğu her anda yanında olmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı. Başkan Çavuşoğlu mesajının sonunda, bayramın sağlık, huzur, barış ve toplumsal birlikteliği güçlendiren bir atmosferde geçmesini temenni etti. Çavuşoğlu, "Bu bayramın kalplerimizi yakınlaştıran, umutlarımızı tazeleyen ve ortak değerlerimizi yeniden hatırlatan bir vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkan Çavuşoğlu, 'Bayramın değerlerimizi yeniden hatırlatan bir vesile olmasını diliyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın kurtarılamadı Batman'da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın kurtarılamadı
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na ’kesin ihraç’ talebi CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kesin ihraç' talebi
Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası "Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

18:38
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı
Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
18:28
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
18:08
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango
Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 19:00:12. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Çavuşoğlu, "Bayramın değerlerimizi yeniden hatırlatan bir vesile olmasını diliyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.