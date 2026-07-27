Başkan Doğan; "Merkezefendi’nin geleceğini inşa ediyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Doğan; "Merkezefendi’nin geleceğini inşa ediyoruz"

Başkan Doğan; "Merkezefendi’nin geleceğini inşa ediyoruz"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek basın özgürlüğüne destek verdiğini belirtti. Ayrıca ilçeye Basketbol Gelişim Merkezi ve Gençlik Parkı Spor Kompleksi kazandırılacağını açıkladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak her düşündüğünüzü yazabilmeniz, mesleğinizi özgürce yapabilmeniz için her zaman yanınızdayız" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ornaz Restorant'da basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirilen etkinliğe Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak ile yönetim kurulu üyeleri, il genelinde görevlerini sürdüren gazeteciler ve Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.

"Basın emekçilerimizin yanındayız"

Gazetecilerin daha özgür ve demokratik bir şekilde mesleğini icra edebileceği güzel günler dilediğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Doğru haberi ve doğru bilgiyi halka taşıyan gazetecilerimiz bizim için çok değerli. Gazeteci arkadaşlarımız toplumla devlet arasında bir köprü vazifesi görüyor. Halkın haber alma hakkı için emek veren tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Basın emekçilerinin haklarını ve basın özgürlüğünü savunmaya her zaman devam edeceğiz. Bizler Merkezefendi Belediyesi olarak projeleri, işleri, çalışmalarımızı ve sosyal projelerimizi siz değerli basın emekçilerimizin aracılığıyla yapıyoruz. Düşündüğünüzü yazabilmeniz için her zaman yanınızdayız" dedi.

"İlçemize yeni tesisler kazandırıyoruz"

İlçede sporun farklı branşlarda gelişmesine katkı sunacak iki önemli projeyi hayata geçireceklerini belirten Başkan Doğan, "Bereketler Mahallemize 'Basketbol Gelişim Merkezi' yapıyoruz. İnşaatı başladı çok kısa bir süre sonra da bitirmeyi temenni ediyoruz. Hem alt yapılarımızın hem de spor kulüplerimizin çalışabileceği bir tesis yapıyoruz. Süper Lig maçları hariç her maçın oynanabileceği bir 'Basketbol Gelişim Merkezi' yapacağız. Bunun yanı sıra Merkezefendi Kültür Merkezi'mizin altına şehre farklı bir değer katabilecek bir 'Gençlik Parkı Spor Kompleksi' yapıyoruz. Kompleksin içinde plaj voleybolu, basketbol, futbol, voleybol, amfi tiyatromuz, kafelerimiz ve tenis kortlarımız olacak. Merkezefendi'de yaşayan vatandaşlarımızın, gençlerimizin orada vakit geçirebilecekleri bir alan inşa ediyoruz. İlçe genelinde yol ve kaldırım çalışmalarımız, parklarımız, sosyal yaşam alanlarımız ve kentimizin ihtiyaçlarına yönelik birçok projemiz hız kesmeden devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Merkezefendi, Şeniz Doğan, Basketbol, Politika, Gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkan Doğan; 'Merkezefendi’nin geleceğini inşa ediyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
Trump’ın talimatı sonrası İran’dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk Trump'ın talimatı sonrası İran'dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk
İran’dan Ukrayna’ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak

14:23
Bu kadın Putin’in kabusu oldu
Bu kadın Putin'in kabusu oldu
13:38
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
13:29
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
Filenin Sultanları'na büyük ayıp! Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
13:20
Rapçi Blok3’e suikast düzenleyeceklerdi Bodrum’da yakalandılar
Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 14:50:07. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Doğan; "Merkezefendi’nin geleceğini inşa ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.