Başkan Doğan; "Merkezefendi’nin geleceğini inşa ediyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak her düşündüğünüzü yazabilmeniz, mesleğinizi özgürce yapabilmeniz için her zaman yanınızdayız" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ornaz Restorant'da basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirilen etkinliğe Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak ile yönetim kurulu üyeleri, il genelinde görevlerini sürdüren gazeteciler ve Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.

"Basın emekçilerimizin yanındayız"

Gazetecilerin daha özgür ve demokratik bir şekilde mesleğini icra edebileceği güzel günler dilediğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Doğru haberi ve doğru bilgiyi halka taşıyan gazetecilerimiz bizim için çok değerli. Gazeteci arkadaşlarımız toplumla devlet arasında bir köprü vazifesi görüyor. Halkın haber alma hakkı için emek veren tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Basın emekçilerinin haklarını ve basın özgürlüğünü savunmaya her zaman devam edeceğiz. Bizler Merkezefendi Belediyesi olarak projeleri, işleri, çalışmalarımızı ve sosyal projelerimizi siz değerli basın emekçilerimizin aracılığıyla yapıyoruz. Düşündüğünüzü yazabilmeniz için her zaman yanınızdayız" dedi.

"İlçemize yeni tesisler kazandırıyoruz"

İlçede sporun farklı branşlarda gelişmesine katkı sunacak iki önemli projeyi hayata geçireceklerini belirten Başkan Doğan, "Bereketler Mahallemize 'Basketbol Gelişim Merkezi' yapıyoruz. İnşaatı başladı çok kısa bir süre sonra da bitirmeyi temenni ediyoruz. Hem alt yapılarımızın hem de spor kulüplerimizin çalışabileceği bir tesis yapıyoruz. Süper Lig maçları hariç her maçın oynanabileceği bir 'Basketbol Gelişim Merkezi' yapacağız. Bunun yanı sıra Merkezefendi Kültür Merkezi'mizin altına şehre farklı bir değer katabilecek bir 'Gençlik Parkı Spor Kompleksi' yapıyoruz. Kompleksin içinde plaj voleybolu, basketbol, futbol, voleybol, amfi tiyatromuz, kafelerimiz ve tenis kortlarımız olacak. Merkezefendi'de yaşayan vatandaşlarımızın, gençlerimizin orada vakit geçirebilecekleri bir alan inşa ediyoruz. İlçe genelinde yol ve kaldırım çalışmalarımız, parklarımız, sosyal yaşam alanlarımız ve kentimizin ihtiyaçlarına yönelik birçok projemiz hız kesmeden devam ediyor" diye konuştu.