Babadağ Belediye Başkanı\'ndan 15 Temmuz mesajı

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kumral, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkarak tarihe geçen bir destan yazdığını ifade etti. Başkan kumral mesajında, "15 Temmuz 2016 tarihinde aziz milletimiz, demokrasimize, bağımsızlığımıza ve milli iradeye sahip çıkarak tarihe altın harflerle yazılan bir destana imza atmıştır. O gece, vatan sevgisi ve millet olma bilinciyle hareket eden vatandaşlarımız, hain darbe girişimine karşı büyük bir cesaret ve kararlılık göstermiştir.

15 Temmuz; milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde, devletine ve bayrağına sahip çıktığı, milli iradenin hiçbir güç karşısında teslim alınamayacağını tüm dünyaya gösterdiği unutulmaz bir dönüm noktasıdır.

Bugün bizlere düşen görev; şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu kutlu emaneti yaşatmak, gazilerimizin fedakarlıklarını daima hatırlamak ve birlik ruhumuzu gelecek nesillere aktarmaktır. Güçlü Türkiye idealine ancak ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek ulaşabiliriz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Rabbim, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ